Вернувшийся в город своего рождения конкурс молодых исполнителей «Жас қанат-2023» представил 20 сильных голосов страны
1051
Юлия Миленькая, Алматы
«Жас қанат» – ровесник независимого Казахстана. Все эти годы музыкальный проект переживал как трудности, так и успехи, формировал отечественное поле эстрадных певцов и вкус казахстанских слушателей. За это время на отечественной эстраде зажглось множество звезд, которые и по сей день создают качественную музыку и демонстрируют высокое исполнительское мастерство.