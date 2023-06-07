Вернувшийся в город своего рождения конкурс молодых исполнителей «Жас қанат-2023» представил 20 сильных голосов страны

Среди них – Медеу Арынбаев, Ерлан Кокеев, Нурлан Абдуллин, группа «Уркер», Бахыт Шадаева, Жанар Дугалова, Мадина Садвокасова, Курмаш Маханов, Сакен Майгазиев, Гаухар Каспакова, Алтынай Жорабаева, Жанна Орынбасарова, Нурлан Албан, Бейбит Корган, Гульнур Оразымбетова.

Многие из них представляли страну на престижных международных конкурсах и всегда возвращались на родину с наг­радами. И все они являются образцами вокального мастерства для начинающих певцов – амбициозных юношей и девушек, делающих первые шаги на большой сцене.

В жюри конкурса не раз входили лауреаты прошлых лет. Вот и теперь одним из членов судейской комиссии стал обладатель второй премии первого по счету конкурса в 1992 году – певец и композитор Медеу Арынбаев.

Спустя два десятка лет, в 2012-м, лауреатом первой премии «Жас қанат» был тогда еще юный певец Димаш Кудайберген. Его отец, Канат Айтбаев, отмечал, что в нынешних успехах сына определенно есть заслуга этого конкурса.

В 2001 году конкурс переехал в новую столицу Казахстана и получил статус одного из прес­тижных мероприятий страны. В 2023-м «Жас қанат» вернулся из Астаны в Алматы, где он зарож­дался и развивался, но прошел впервые без своих основателей – Мурата Иргалиева и Александра Пономарева. Много теплых слов было сказано в их адрес, ветераны отечественной эстрады сохранили свои воспоминания, связанные с жизнью и творчеством мэтра казахского телевидения и талантливого режиссера.

Впервые на конкурсе был учрежден Гран-при, и он стал именным – в честь его создателей.

Премьеры и традиции

За звание сильнейших боролись исполнители из разных регионов страны – Алматы, Астаны, Актобе, Павлодара, Шымкента, Ушарала, Петропавловска, Сарыагаша, Караганды, Жамбылской области, Уральска. Самым молодым участникам конкурса в этом году – 16 лет, самым старшим – 27. Их выступления оценивали известные музыканты, артисты и общественные деятели, имена которых на слуху у каждого казахстанца: это Алибек Днишев, Медеу Арынбаев, Нурлан Абдуллин, Ирэна Аравина, Байгали Серкебаев, Динара Султан, Дана Орманбаева, Арманжан, Байтасов, Жания Аубакирова, Гани Майлибаев, Ренат Гайсин.

Нынешний конкурс запомнился множеством интересных новинок. Говоря о проектах, имеющих за плечами большую и яркую историю, принято отмечать высокий уровень первых лет, который впоследствии лишь снижается. Но это никак не подходит для описания конкурса «Жас қанат». В этот раз он порадовал тем, что ранее используемые фонограммы «минус 1», под которые выступали молодые исполнители все три конкурсных дня, сменились также «живым» музыкальным сопровождением. Так, в первый конкурсный день участники пели с эстрадно-симфоническим оркестром под управлением Александра Белякова, во второй – под фонограмму «минус 1», а в третий – под бэнд, которым руководит композитор, музыкальный продюсер и дирижер Илья Башкатов.

В рамках «Жас қанат-2023» состоялся первый республиканский конкурс детского творчества «Жас қанат – дети». Юные таланты соревновались в двух номинациях – в вокале и конкурсе детского рисунка. Детские творческие состязания символично прошли в День защиты детей. Конкурс был сопряжен и с церемонией последнего звонка у школьников города. После заключительной «линейки» некоторые алматинские ребята и девочки приехали во Дворец республики, чтобы продолжить свой праздничный день в атмо­сфере конкурентной борьбы между юными исполнителями.

Участниками детского конкурса стали 22 ребенка от 9 до 13 лет. Юные дарования, помимо Алматы и Астаны, представили девять областей страны.

Перед юными художниками была поставлена задача изобразить свое видение словосочетания «Азия дауысы». А ведь далеко не все ребята знали, что это еще один легендарный международный фестиваль, который совсем скоро продолжит свою историю после длительного перерыва. О «Голосе Азии» дети узнавали от своих родителей, дедушек и бабушек, а затем полученные впечатления переносили на листы бумаги. Самые интересные из них были отобраны на выставку, проходившую в фойе Дворца республики.

Помимо детского творчества, здесь можно было также увидеть экспозицию фотоархивов «Азия дауысы» и эскизов сцены фестиваля-2023. Эскизы созданы студентами Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Лучших, по мнению жюри, создателей эскизов – Дану Нуршаеву и Алихана Сатыбалды – наградили призами и пригласили в творческую группу по созданию настоящей сценографии для «Азия дауысы -2023».

Просто сказка!

Выступления детей в рамках «Жас қанат» не оставили равнодушными не только зрителей, но и самих членов жюри, которым оказалось очень сложно определить обладателей трех призовых мест. В ходе обсуждения они решили выйти за рамки установленного количества наград и учредили Гран-при. Его получил Дастан Турдалы из Алматы. Первое место завоевала Зере Жунисбай из Туркестанской области, второе – Амина Асгатова из Мангистау, третье – Балым Нсаналы из Актюбинской области.

Помимо памятных статуэток, лауреаты конкурса получили денежные гранты от имени акима города Алматы Ерболата Досаева.

– Дети могут исполнять песни очень трогательно. Они настолько искренни и проникновенны, что о технических и вокальных возможностях уже не думаешь, когда они поют, – отметил Медеу Арынбаев. – Это просто сказка! Сложно передать словами свои ощущения. Юные исполнители могут заставлять людей переживать и сопереживать. Взрослым профессионалам стоило бы у них поучиться!

Свои крылатые статуэтки получили и лидеры конкурса детского рисунка. «Бронзу» завоевала Аида Дербис из Жезказгана, «серебро» – Кира Лантух из Костаная, а «золото» вручили Айсель Мукашевой из Алматы.

Богаты талантами

В завершающий день конкурса в сопровождении бэнда под управлением Ильи Башкатова выступили не только финалисты, но и все остальные участники, получив бесценный опыт работы с «живым» суперпрофессиональным коллективом.

– Этот конкурс, вне всякого сомнения, прививает хороший вкус. Очень много из того, что вошло в конкурсные концерты в плане репертуара, – выбор самих участников. А их выбор дает понять, что у этих ребят со вкусом все в порядке, – отметил Илья Башкатов. – У нас формируется новое поколение исполнителей – они совершенно другие, огромное удовольствие работать с ними. Это люди свободные, лишенные ненужных стилистических рамок, штампов, форматов. Слава Богу, эпоха формата как некоего фактора цензуры завершается, а вот эпоха хорошего вкуса, думаю, не закончится никогда.

По итогам голосования двух конкурсных дней в финал вышли восемь участников. Единоглас­ным решением жюри Гран-при имени Мурата Иргалиева и Александра Пономарева присудили Ерназару Жубану из Атырау. Первое место завоевала Наргыз Жанузакова из Актобе, второе – Беназир Алимходжаева из Алматы, а третье – алматинка Алмагул Батталиева. Четыре других финалиста стали дип­ломантами конкурса: Аружан Бисембай из Уральска, Нариман Жулдасбеков из Петропавлов­ска, Мадина Кабдолла из Павлодара и Нурасыл Сатыбалды из Шымкента.

Некоторые члены жюри учредили собственные призы. Так, Медеу Арынбаев присудил свой приз двум участникам – Нариману Жулдасбекову и Аружан Бисембай за их бережное отношение к традициям казахской песни. Ренат Гайсин решил взять под свою опеку Нурасыла Сатыбалды, а Байгали Серкебаев вручил Ерназару Жубану специальный приз своего собственного музыкального фестиваля Emporio Music Fest – поездку на самый знаменитый джазовый фестиваль Montreux Jazz Festival, который состоится в начале июля в Швейцарии. Все остальные участники конкурса получили дипломы-сертификаты.

Ерназар Жубан был участником различных международных проектов. Он завоевал первое место на вокальном конкурсе в Болгарии, с успехом прошел «слепые» прослушивания украин­ского шоу «Голос».

Вокалист отмечает, что во время конкурса молодых исполнителей ему удалось поработать с настоящими профессионалами и получить бесценный опыт. Обладатель Гран-при все три конкурс­ных дня выступал очень уверенно и со свойственной мастерам легкостью и непринужден­ностью. Это вкупе с прекрасными вокальными данными привело жюри к единогласному решению присудить талантливому участнику из Атырау высшую награду конкурса.

– Насколько же богата талантами наша земля! «Жас қанат» возродили вовремя. Пусть конкурс процветает, – сказал народный артист СССР, Герой Труда Казах­стана Алибек Днишев. – До встречи на следующем – юбилейном 30-м конкурсе!