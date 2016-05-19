Вероятность схода оползня в Алматы остается высокой Происшествия 1073

На горной территории Алматы в ближайшие дни сохранится большая вероятность схода оползней и обвалов с большими объемами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.



По данным АТЭУ ГУ "Казселезащиты" КЧС МВД РК, за период с 28 апреля по сегодняшний день ввиду большого количества выпадающих осадков в Алматы зафиксировано более 30 оползневых проявлений.



В этой связи жителям и гостям Алматы рекомендуется отложить поездки в горную местность. Владельцам жилых домов, председателям дачных и садоводческих массивов, руководителям объектов, которые расположены в непосредственной близости к склонам гор, поручено вести наблюдение за склонами, в случае угрозы схода оползней сообщить в ДЧС города и покинуть опасные места.

