Весело и познавательно

Восьмой год для воспитанников детского дома «Умит» работает оздоровительный лагерь «Царская долина» в Уланском районе. Центр расположен в живописном месте возле горного соснового леса, рядом с озером Шыбындыколь.

Каждый день у обитателей «Царской долины» наполнен делами и событиями: туристические походы, купание, игры, спортивные состязания… Дети могут попробовать себя в робототехнике, моделировании, художественном творчестве.

Недавно в гости к умитовцам приехали сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Креативщики из ДЧС организовали эстафету и игру, где ребят учили тушению условного пожара. От подростков требовались взаимодействие и поддержка друг друга в экстренной ситуации. Эмоций добавили знакомство с четвероногим спасателем-лабрадором Рэмом и возможность примерить на себя форму пожарного. Заодно умитовцы в живой увлекательной форме прошли инструктаж по правилам безопасности на воде. Усвоили, что для купания следует выбирать только оборудованный пляж.

– Такие насыщенные спортом и играми дни доставляют детям много радости, – заключили в ДЧС ВКО. – Наши сотрудники с удовольствием помогают организовать праздники, чтобы летние каникулы стали счастливыми и познавательными.