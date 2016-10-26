Статьи
Вещание в новом формате
Максут ИРЖАНОВ
С 25 октября каналы Kazakh TV и «Бiлiм және Мәдениет» начали вещание под единым названием Kazakh TV. Официальный запуск обновленного форма­та телеканала Kazakh TV состоялся в Службе цент­ральных коммуникаций с учас­тием министра информации и коммуникаций Даурена Абаева и представителей СМИ.

Министр поздравил коллектив канала с важным событием и подчеркнул, что Kazakh TV играет важную роль в продвижении имиджа­ нашей страны за рубежом.

– Покрывая своим сигналом 118 стран мира, Kazakh TV выполняет важную стратегическую миссию по разъяснению внешнеполитических и глобальных инициатив нашего Президента, продвижению таких мероприятий, как
ЭКСПО-2017­, Универсиада-2017 в Алматы и других, – отметил Д. Абаев. – Проведенный ребрендинг Kazakh TV позволит улучшить ка­чество продукции, а значит, увеличить охват зрительской аудитории.

580feb297f4841477438249.jpeg

По словам министра, объем информационных программ канала сократится, акцент будет сделан на познавательные передачи о культуре, традициях, экономике и уникальной природе страны, раскрытие турис­тической привлекательности Казахстана. Изменится языковая политика: для внутренней аудитории эфир будет на казахском и русском языках, для внешней – на казахском и английском. Пожелав коллективу Kazakh TV успехов, Д. Абаев выразил уверенность, что перемены в работе телеканала по достоинству оценят зрители не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Как подчеркнул директор канала Андрей Тараков, Kazakh TV готовит новые интересные проекты и остается верен своей миссии – быть проводником в самобытный мир Казахстана.

Вместе с новым эфирным оформлением телеканал обновил и свой логотип. Он состоит из графических и вербальных элементов: символичного изображения степного орла и названия – Kazakh TV. Как для независимого Казахстана орел обозначает символ свободы и достижения новых высот, так и для телеканала он является символом стремления к вершинам международного телевизионного пространства.

Популярное

Все
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
10 человек пострадали при крупном лесном пожаре в Костанайской области
Два человека погибли в результате пожара в оружейном магазине в Костанае
Полицейский застрелил своего товарища на охоте
В МЧС сообщили об одном погибшем при пожаре в Костанайской области
Площадь пожара в Костанайской области превысила 43 тысячи га
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома – Премьер
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 августа
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новую еженедельную программу "ПРЕЗИДЕНТ" представил канал "Хабар 24"
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Об олигархах и справедливости
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Уральск накрыло дымом с горящего полигона
31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечает Казахстан
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности – Токаев
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Пакистана
Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области
Меняемся вместе с Конституцией
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Новая жизнь Второго Павлодара
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории

Читайте также

Статьи
Пусть не иссякнет ваш самовар!
Статьи
Добрые сердца
Статьи
Барон специального назначения
Статьи
Без дома и имени

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]