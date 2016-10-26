Вещание в новом формате

С 25 октября каналы Kazakh TV и «Бiлiм және Мәдениет» начали вещание под единым названием Kazakh TV. Официальный запуск обновленного форма­та телеканала Kazakh TV состоялся в Службе цент­ральных коммуникаций с учас­тием министра информации и коммуникаций Даурена Абаева и представителей СМИ.Министр поздравил коллектив канала с важным событием и подчеркнул, что Kazakh TV играет важную роль в продвижении имиджа­ нашей страны за рубежом.– Покрывая своим сигналом 118 стран мира, Kazakh TV выполняет важную стратегическую миссию по разъяснению внешнеполитических и глобальных инициатив нашего Президента, продвижению таких мероприятий, какЭКСПО-2017­, Универсиада-2017 в Алматы и других, – отметил Д. Абаев. – Проведенный ребрендинг Kazakh TV позволит улучшить ка­чество продукции, а значит, увеличить охват зрительской аудитории.По словам министра, объем информационных программ канала сократится, акцент будет сделан на познавательные передачи о культуре, традициях, экономике и уникальной природе страны, раскрытие турис­тической привлекательности Казахстана. Изменится языковая политика: для внутренней аудитории эфир будет на казахском и русском языках, для внешней – на казахском и английском. Пожелав коллективу Kazakh TV успехов, Д. Абаев выразил уверенность, что перемены в работе телеканала по достоинству оценят зрители не только в нашей стране, но и за ее пределами.Как подчеркнул директор канала Андрей Тараков, Kazakh TV готовит новые интересные проекты и остается верен своей миссии – быть проводником в самобытный мир Казахстана.Вместе с новым эфирным оформлением телеканал обновил и свой логотип. Он состоит из графических и вербальных элементов: символичного изображения степного орла и названия – Kazakh TV. Как для независимого Казахстана орел обозначает символ свободы и достижения новых высот, так и для телеканала он является символом стремления к вершинам международного телевизионного пространства.