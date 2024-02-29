Весна близко

По информации начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций областного департамента по ЧС Рината Тазабекова, мониторинг паводкоопасных участков ведется на постоянной основе. Из 31 населенного пункта, где подтопления наиболее возможны, в 22 благодаря своевременно принятым мерам угроза уже снижена.

– В остальных девяти проводятся соответствующие мероприятия, – уточняет Ринат Тазабеков. – Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в резерв заложено более одного миллиарда тенге. На случаи осложнения паводковой ситуации предусмотрен запас 95 тонн ГСМ, 2,6 тысячи тонн инертных материалов, заготовлено 49 тысяч единиц мешкотары. Имеются 264 единицы техники, 141 мотопомпа, 165 единиц защитной одеж­ды, семь единиц плавательных средств, а также подготовлены 1 056 человек личного состава. Дополнительно предусмотрено семь единиц новой техники из государственного материального резерва.

Противопаводковые мероприятия проводятся повсеместно, уточняют в ДЧС. Уже в начале февраля по результатам заседания комиссии по предупреж­дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций всем районам и городам области даны указания о проведении очистки арыков, каналов, пропускных труб. Особое внимание местные власти должны обращать на состояние гидротехнических сооружений, а также обеспечить подготовку группировок сил и средств на случай ЧП. Не должны оставаться в стороне и местные жители, их также призывают следить за состоянием арыков на придомовых территориях, чтобы избежать локальных подтоплений.

Прошлая весна, напомним, в регионе выдалась неспокойной. В результате резкого потепления в начале марта в Кербулакском районе талые воды подтопили несколько дворов и территорию промышленного предприятия, размыли участок автодороги областного значения. Тогда обош­лось без жертв и пострадавших. Но такие случаи служат напоминанием о необходимости грамотной и всесторонней подготовки к весеннему периоду, говорят специалисты.