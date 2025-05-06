Десять ветеранов из Мангистауской области приглашены на масштабный парад в Астане, посвящённый 80-летию Победы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

Среди них — Кунбетбай Алибекулы, труженик тыла и один из первых участников освоения жетыбайской нефти. Накануне праздника ему исполнилось 88 лет.

Аким Актау Абилхаир Байпаков лично навестил ветерана, поздравил с днём рождения и вручил памятную медаль к юбилею Великой Победы от имени Президента страны.

— Мы благодарим вас за ваш самоотверженный труд в годы войны и за вклад в развитие региона. От имени Главы государства примите нашу искреннюю признательность, — сказал аким города.

Кунбетбай Алибекулы родился 5 мая 1937 года в селе Кызылозен. В годы войны, будучи подростком, помогал матери в колхозе. Позже окончил нефтегазовый факультет в Азербайджане, преподавал на военной кафедре, работал по международной программе во Вьетнаме, а затем почти 35 лет посвятил Мангистауской геологоразведке.

Ветеран поблагодарил за внимание и отметил, что участие в параде для него — большая честь.

Напомним, 7 мая в 11:00 в Астане состоится масштабный военный парад.