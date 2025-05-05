Ветераны ВОВ и труженики тыла: кто будет присутствовать на параде в Астане

Столица,День Победы
80
Дана Аменова
корреспондент

7 мая в 11:00 в Астане состоится масштабный военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в ВОВ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На месте проведения парада будут осуществляться усиленные меры безопасности и контроля. На парад приглашены ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооружённых сил РК, роты почётного караула, ветераны ВС РК, других войск и воинских формирований и военных правоохранительных органов.

7 мая в честь праздника в столице пройдут концерты и прямая трансляция военного парада. С 11:00 на больших LED-экранах будет вестись трансляция парада сразу на нескольких площадках:

- на городской площади у здания столичного акимата (прямая трансляция и праздничный концерт);

- на территории стадиона «Астана Арена» (прямая трансляция и праздничный концерт);

- территория парковки «Astana Music Hall» (Кувшин) по проспекту Б. Момышулы, 1 (только прямая трансляция).

Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов.

Обращаем ваше внимание:

* Движение автотранспорта в районе проведения Парада будет ограничено.
* Просим заранее планировать маршруты и учитывать изменения.
* Просим соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов.
* Проход и проезд на указанных участках будет возобновлен по окончании всех мероприятий.

#Астана #День Победы #парад #ВОВ

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