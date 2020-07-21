Ветеринарные службы подключат к ПЦР-тестированию в Казахстане

В Казахстане ветеринарные службы подключат к ПЦР-тестированию. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой в ходе заседания Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Глава государства поручил довести мощность лабораторных исследований до 40 тысяч ПРЦ-тестов в день. Это означает 215 тестов на 100 тысяч населения. На сегодня фактическая мощность составляет 32 тысячи исследований в сутки. Выработаны следующие пути решения: использование лабораторий ветеринарной службы с 1 августа – это 5 200 исследований в день. Планируется привлечение 67 специалистов ветеринарной службы", – сообщил Цой.
По его словам, таким образом, дефицит тестирования в регионах будет выравниваться за счет лабораторий Министерства сельского хозяйства.
Минздрав также планирует закупить 20 комплектов ПЦР-оборудования и восемь оснащенных мобильных передвижных лабораторий. Ориентировочная дата поставки – 30 августа.
"Также будут увеличены мощности модульных лабораторий в городах Нур-Султан и Алматы – на 8 тысяч тестов в сутки. Таким образом, мощность тестирования к 1 августу текущего года будет доведена до 35,6 тысячи в сутки – за счет привлечения лабораторий Минсельхоза РК. К 1 сентября, с учетом дооснащения лабораторий, мощность будет доведена до 64 тысяч в сутки", – дополнил Цой.