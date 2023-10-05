Вейпы на 8,5 млн тенге изъяли в Усть-Каменогорске

Фото: Kazpravda.kz

Электронные сигареты, вейпы и другие одноразовые устройства, содержащие никотин, изъяли в Усть-Каменогорске в рамках ОПМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ.

По информации ведомства, изъяты почти 2 тысячи устройств на сумму около 8,5 млн тенге.

Отмечается, что за такое правонарушение предусмотрена ответственность в КоАП РК, санкция предусматривает наказание в размере от 50 до 500 МРП, с конфискацией подакцизных товаров.

Материалы направлены в суд.

Ранее вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник заявил о необходимости немедленного запрета вейпов в Казахстане.

Согласно исследованиям Минздрава, популярность вейпов среди казахстанских школьников высока, поскольку дети по наивности полагают, что это безвредный продукт.

"Молодое поколение воспринимает вейп как модный аксессуар и уверено, что он не может быть ядом, поскольку на кассе продается рядом с жевательными резинками", – заявил Дудник.

По данным Минздрава, в 2018 году 14% мальчиков и 6% девочек в возрасте 13-15 лет пробовали устройства со специфичным паром – вейпы. В 2022 году эта цифра выросла: 17,6% мальчиков и 9,6% девочек уже курили электронные сигареты. Количество тех подростков, кто впервые попробовал их, увеличилось на 3,6%.

Санэпидслужба Казах­стана провела свое исследование вейпов и выяснила, что никотина в курительных смесях больше в 68-70 раз, чем в обычной сигарете. Более того, не до конца изучен химический состав ароматизаторов в вейпах.