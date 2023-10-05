Вейпы на 8,5 млн тенге изъяли в Усть-Каменогорске

Другое
123
Искакова Айдана
корреспондент

Материалы направлены в суд.

Фото: Kazpravda.kz

Электронные сигареты, вейпы и другие одноразовые устройства, содержащие никотин, изъяли в Усть-Каменогорске в рамках ОПМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ.

По информации ведомства, изъяты почти 2 тысячи устройств на сумму около 8,5 млн тенге.

Отмечается, что за такое правонарушение предусмотрена ответственность в КоАП РК, санкция предусматривает наказание в размере от 50 до 500 МРП, с конфискацией подакцизных товаров.

Материалы направлены в суд.

Ранее вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник заявил о необходимости немедленного запрета вейпов в Казахстане.

Согласно исследованиям Минздрава, популярность вейпов среди казахстанских школьников высока, поскольку дети по наивности полагают, что это безвредный продукт.

"Молодое поколение воспринимает вейп как модный аксессуар и уверено, что он не может быть ядом, поскольку на кассе продается рядом с жевательными резинками", – заявил Дудник.

По данным Минздрава, в 2018 году 14% мальчиков и 6% девочек в возрасте 13-15 лет пробовали устройства со специфичным паром – вейпы. В 2022 году эта цифра выросла: 17,6% мальчиков и 9,6% девочек уже курили электронные сигареты. Количество тех подростков, кто впервые попробовал их, увеличилось на 3,6%.

Санэпидслужба Казах­стана провела свое исследование вейпов и выяснила, что никотина в курительных смесях больше в 68-70 раз, чем в обычной сигарете. Более того, не до конца изучен химический состав ароматизаторов в вейпах.

#суд #нарушение #штраф #вейпы #изъятие

Популярное

Все
Ждем побед в боксе
По воде, по суше и по воздуху
Как живёшь, сельский учитель?
Современный школьник умнее вчерашнего
Инвестиции для молодых
Осторожно: вспышка кори!
Субсидии в помощь!
Консолидирующий фактор казахского языка
Простите, Учитель!
В Астане проходит юбилейный, XV Евразийский энергетический форум KAZENERGY
Как повысить казахстанское содержание в проектах нефтегазовой индустрии
Разговор будет о главном
Певец цветущей степи
Повысить ответственность акимов
Ударит ли горбушка по горбу?
Больше инвестиций – больше проектов
В Казахстане отмечают День учителя
Ненужные инвестиции
Покажи-ка нам свой класс, жас сарбаз!
О школах и градостроительстве
Все для счастливых пенсионеров
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
Токаев и Шольц выступили с совместным заявлением для прессы
В авиакатастрофе под Карагандой погибли пилот-инструктор и курсант военного института – КГА
Оставившую новорожденную в чайхане «мать-кукушку» ищут в Актобе
Петроглифы: connecting people
Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Почти 6 млрд тенге задолжали казахстанские предприятия свои…
Ущерб в 1,2 млрд тенге возместило государству предприятие в…
Свыше 300 млн тенге должны вернуть налоговики предпринимате…
Казахстан вступил во Всемирную дорожную ассоциацию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]