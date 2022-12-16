Видео пожара в двухэтажном доме в Астане появилось в соцсетях

Два человека пострадали сегодня в результате пожара в столице.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Видео пожара на улице Балкантау в Астане появилось в соцсетях, передает Kazpravda.kz.

ЧП произошло сегодня в 13:44. Горел 2-х этажный коттедж, переоборудованный под общежитие.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, произошло загорание кровли и потолочного перекрытия на общей площади 150 кв. м.

В 14:27 пожар локализован, а в 14:40 — ликвидирован.

С отравлением угарным газом доставлены в больницу два человека 51-го и 28 лет.

Их состояние средней степени тяжести. Причина пожара устанавливается.