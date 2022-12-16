Видео пожара в двухэтажном доме в Астане появилось в соцсетях
Происшествия
Два человека пострадали сегодня в результате пожара в столице.
Видео пожара на улице Балкантау в Астане появилось в соцсетях, передает Kazpravda.kz.
ЧП произошло сегодня в 13:44. Горел 2-х этажный коттедж, переоборудованный под общежитие.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, произошло загорание кровли и потолочного перекрытия на общей площади 150 кв. м.
В 14:27 пожар локализован, а в 14:40 — ликвидирован.
С отравлением угарным газом доставлены в больницу два человека 51-го и 28 лет.
Их состояние средней степени тяжести. Причина пожара устанавливается.