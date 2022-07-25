Видео с распылением "неизвестного вещества" во дворе детсада обсуждают в Казнете

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен мужчина в маске, распыляющий некое вещество на территории одного из детских садов в Кокшетау. Пользователи пишут, что детей травят веществом, которое вызывает рвоту и диарею. А некоторые даже предполагают, что таким образом используют вакцины против COVID-19 с истекшим сроком годности. Все это неправда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Видео прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Как сообщили в ведомстве, на видео показана плановая дезинсекционная обработка, которую проводило ТОО «Кокшетау дезинфекция». Обработка проходила в нерабочее время – 22 июля 2022 года в 20:00 часов, когда детей на площадке детского сада не было.

«Подобная обработка проводится периодически по плану для уничтожения насекомых, в данном случае против муравьев и ос. Обработка проведена обученным персоналом разрешенными в Республике Казахстан средствами.

Уважаемые жители области, хотим вас успокоить, что данные необходимые мероприятия никак не связаны с коронавирусной инфекцией, как пишут в комментариях некоторые подписчики паблика. Просим не поддаваться дезинформации и не распространять ее», – сказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

Таким образом, предположения о том, что детей намеренно травят химикатами в детских садах, – фейк.