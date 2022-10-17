Видео с рукоприкладством матери в отношении дочери прокомментировали в Минпросвещения

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана отреагировали на видео с рукоприкладством матери в отношении своего ребенка на территории одной из частных художественных школ города Астаны, сообщает Kazpravda.kz.

Ранее видео прокомментировали в Министерстве внутренних дел страны.

Полиция установила, что герои публикации – 52-летняя мама и ее 10-летний ребенок. А причиной инцидента стало то, что «ребенок не хотел оставлять место тренировки».

Факт зарегистрировали в управлении полиции района Алматы столицы.

14 октября городское управление образования организовало встречу родителей ребенка с депутатами маслихата столицы и службой психологического сопровождения семьи, проинформировали в свою очередь в Комитете по охране прав детей.

«Взяты объяснения у мамы в связи с этой ситуацией. Органами внутренних дел в соответствии со статей 127 Кодекса РК об административных правонарушениях «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» в отношении матери ребенка составлен административный протокол, который будет направлен в суд», – проинформировали здесь.

Служба психологического сопровождения семьи Астаны окажет психологическую помощь девочке и проведет соответствующую работу с ее родителями, добавили в КОПД.

«Данная ситуация находится на контроле Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК», – заверили в ведомстве.

Добавим, в канале Kozachkov offside сообщается, что отцом пострадавшей девочки является сотрудник Генеральной прокуратуры РК.