Видео с рыбаком и маралом восхитило пользователей Казнета

Видео, снятое на льду одного из водохранилищ близ Астаны, запечатлело общение рыбака с маралом.

Фото: instagram.com/greenbike_prokat_burabai/

Марал отвлекал мужчину от рыбалки, выпрашивая у него угощение, передает корресподент Kazpravda.kz

Необычное поведение животного удивило пользователей соцсетей, поскольку маралы рядом с людьми проявляют особую осторожность. Однако герой видео был непросто дружелюбен, он буквально выпросил кусочек хлеба у нового знакомого. А после полученной порции, марал удаляться не спешил.

"Марал чувствует, что человек хороший, поэтому так близко находился и не боялся", - пишет один из пользователей.

Подписчики аккаунта также написали положительные отзывы: "Красавица какая! Дайте ей хлеба", "Господи, это же прекрасно!", "Такое фото грех не отправить на участие в конкурсе".