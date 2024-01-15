Видео с рыбаком и маралом восхитило пользователей Казнета

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Видео, снятое на льду одного из водохранилищ близ Астаны, запечатлело общение рыбака с маралом.

Фото: instagram.com/greenbike_prokat_burabai/

Марал отвлекал мужчину от рыбалки, выпрашивая у него угощение, передает корресподент Kazpravda.kz

Необычное поведение животного удивило пользователей соцсетей, поскольку маралы рядом с людьми проявляют особую осторожность. Однако герой видео был непросто дружелюбен, он буквально выпросил кусочек хлеба у нового знакомого. А после полученной порции, марал удаляться не спешил.

"Марал чувствует, что человек хороший, поэтому так близко находился и не боялся", - пишет один из пользователей.

Подписчики аккаунта также написали положительные отзывы: "Красавица какая! Дайте ей хлеба",  "Господи, это же прекрасно!", "Такое фото грех не отправить на участие в конкурсе".

 

#видео #лед #рыбак #марал #рыбалка

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