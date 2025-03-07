Вице-премьер поручил Минводы придать новый импульс водной дипломатии

Как он отметил, есть ряд вопросов с китайской стороной, которые не решаются на протяжении уже нескольких лет

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел коллегиальное заседание Министерства водных ресурсов и ирригации, по итогам которого дал ряд поручений по реализации задач, поставленных президентом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Он обратил внимание на аварийные гидротехнические сооружения и ГТС, требующие ремонта.

«Учитывая потенциальные угрозы, данный вопрос остро стоит на повестке у общественности и депутатов. Поручаю принять срочные меры по обследованию, разработке необходимой проектной документации, определению источников финансирования для улучшения текущей ситуации аварийных гидротехнических сооружений», — поручил Канат Бозумбаев.

В рамках выполнения поручения президента по трансформации государственного предприятия «Казводхоз» необходимо ускорить процесс передачи на баланс коммунальной собственности сети групповых водопроводов.

Важнейшим направлением в работе министерства является трансграничное сотрудничество.

На Центрально-Азиатском направлении отдельное внимание необходимо заострить на согласовании соответствующих соглашений, определяющих режимы трансграничного водотока между правительствами Казахстана и Узбекистана.

«Аналогичную работу по актуализации соглашения необходимо провести и на кыргызском направлении. Поручаю продолжить оперативную работу с российской стороной для принятия заблаговременных мер по корректировке режимов работ водохранилищ на территории РК и РФ. Есть ряд вопросов с китайской стороной, которые не решаются на протяжении уже нескольких лет. Одним словом, в этом году министерству необходимо придать новый импульс водной дипломатии», — отметил вице-премьер.

Особое внимание уделено решению проблем с обеспечением питьевой водой западных регионов страны.