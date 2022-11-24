Вице-премьер встретился с жителями Шымкента и Туркестанской области

Правительство

Граждане задали заместителю премьер-министра много актуальных вопросов.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В рамках поездки в Туркестанскую область и город Шымкент заместитель премьер-министра РК – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин встретился с местными жителями и представителями бизнеса, а также посетил производственные предприятия региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Социальное и торгово-экономическое развитие двух регионов, составляющих одни из крупнейших промышленных, торговых и культурных центров страны, стали ключевыми вопросами обсуждения на прошедших встречах. Серик Жумангарин рассказал собравшимся о планах Правительства по социальному развитию Шымкента и Туркестанской области на ближайшие 3 года.

В частности, в Туркестане будут построены детская больница на 190 коек, два перинатальных центра в Сарыагаше и Темирлановке, городская поликлиника со станцией скорой помощи в Арыси, 20 врачебных амбулаторий и другие медучреждения. В сфере образования – 30 детсадов, 99 школ и 13 пристроек на 141 400 ученических мест, 3 общежития вузов. В Шымкенте до 2025 года будут открыты перинатальный центр, университетская больница на 800 коек, 50 детских садов, 25 школ и 4 пристройки к ним на 80 150 мест, 7 общежитий колледжей и вузов.

Также министр торговли рассказал о механизмах и сроках старта повсеместного внедрения Социального кошелька. Этот инструмент получения социальной поддержки от государства особенно актуален для Туркестанской области, где высока доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Здесь адресная социальная помощь по состоянию на 1 ноября этого года назначена порядка 33,5 тысячам семей (190,5 тыс. человек). Также вопрос реализации Социального кошелька был задан вице-премьеру на личном приеме граждан в Туркестане.

Граждане задали заместителю премьер-министра много актуальных вопросов. Например, в Туркестане директор текстильной фабрики предложил увеличить долю казахстанского содержания в закупках с 30% до 70%. По словам предпринимателя, мощности местного производства достаточно, чтобы обеспечить потребности нескольких министерств в текстильной продукции.

Серик Жумангарин предложил всесторонне рассмотреть этот вопрос на совещании совместно с госорганами и другими производителями Казахстана. В Шымкенте представители бизнеса обозначили ограничения, мешающие им конкурировать на равных условиях с зарубежными производителями аналогичной продукции, озвучили предложения для продвижения отечественной продукции.

В каждом регионе Серик Жумангарин провел брифинги с участием представителей СМИ.

Также Серик Жумангарин ознакомился с деятельностью предприятий по производству макаронных и кондитерских изделий, текстиля, транспортно-логистического центра, хранению различных видов товаров, теплицы площадью 11 га и мощностью производства 5000-6000 тонн овощей в год. На всех объектах с руководителями предприятий глава Минторговли обсудил возможности дальнейшего развития.

Популярное

Все
Почему в Казахстане хотят запретить вейпы?
Восемнадцатилетняя синхронистка из Алматы Жаклин Якимова в составе сборной страны по синхронному плаванию с 2017 года. За это время она успела добиться немалых высоких и даже исторических результатов для нашей страны
В кинотеатрах Казахстана только что завершилась премьера картины Айжан Касымбек – социальной драмы с элементами комедии «От» – «Огонь».
Видеопроект «Қазақшаң қалай, балақай?» раскрывает преимущества обучения детей в казахских школах и детских садах
В крупных городах мира в голосовании участвуют всего 5–7% населения
Более 660 мест представили работодатели Астаны на ярмарке вакансий
Закон Республики Казахстан
Вместе рис сеют, вместе праздники отмечают
Галерея под открытым небом
Закон Республики Казахстан
Танец длиною в жизнь
​​​​​​​Преемственность и лучшие традиции
«Сарыарка» сохраняет лидерство
Картина, обещающая стать сенсацией
Путешествие через века
В детском саду и дома
На одном языке со зрителем
​​​​​​​Время собирать камни
​​​​​​​Два тополя и машина времени
Творчество юных
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
В Казахстане задержали иностранца за убийство 20-летней давности. Видео
О сверхзадаче президентских выборов высказался Карин
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана

Читайте также

Правительство , Экономика
Премьер провел заседание Совета директоров холдинга "Байтер…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представите…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Правительство , Экономика , Энергетика
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда эн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]