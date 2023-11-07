Вклад в устойчивость

Экономика
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Демченко Марина
корреспондент

Предприятия Eurasian Resources Group (ERG) сегодня обеспечивают 2,55% ВВП страны

Фото: Eurasian Resources Group

К такому выводу пришли экс­перты компании EY, подготовившие «Оценку полного вклада Группы ERG в социально-экономическое развитие Респуб­лики Казахстан за 2021–2022 годы». В своем исследовании они приводят пять показателей, подтверждающих вклад ERG в устойчивость казахстанской экономики.

Так, прямой налоговый вклад Группы в 1,8 раза превышает годовой бюджет Павлодарской области и почти равен выпуску отрасли производства машин и оборудования, не включенных в другие категории. На каждые 100 тенге налогового вклада ERG в экономике республики дополнительно создается 43 тенге в других отраслях.

Полный налоговый вклад ERG достигает 4% от всех налогов и обязательных платежей, уплаченных в бюджет республики.

Эксперты отметили успехи Группы и в обеспечении занятос­ти. Почти каждый семидесятый житель Актюбинской области работает на предприятиях ERG – региональный вклад Группы в занятость в этом регионе в 2022 году составил 9%.

Полный вклад ERG в обеспечение занятости в прошлом году составил 174 тыс. человек – это порядка 2% от общего числа наемных сотрудников страны. То есть на 100 человек, работающих в ERG, в экономике Казахстана дополнительно создалось почти в два раза больше рабочих мест, чем в других отраслях экономики.

Существенный рост полного вклада ERG в занятость страны по сравнению с 2020 годом (137,2 тыс. человек) был обусловлен увеличением Фонда оплаты труда и выпуска продукции. С 2016 года средняя зарплата по Группе увеличилась в 2,6 раза. С января 2023 года минимальная оплата труда в сегменте основных технологических и ремонт­ных профессий на предприятиях Группы оказалась почти вчетверо выше, чем по стране. Повышена зарплата и в январе 2023 года.

Как пишет EY, полный вклад ERG в трудовые доходы населения Казахстана в 2022 году превысил 554 млрд тенге. Это почти 2% трудовых доходов всего работающего населения респуб­лики, или 10,2% заработка жителей Актюбинской и почти 9% Костанайской области.

В 2018 году эта цифра была на уровне 296 млрд тенге. На 100 тенге своего вклада Группа дополнительно создает 109 тенге трудовых доходов в других отраслях экономики. Средний ежегодный рост полного вклада ERG в трудовые доходы населения за последние пять лет составил 17%.

Полный вклад в добавленную стоимость Казахстана, то есть в ВВП республики в 2022 году составил 2,3 трлн тенге. Почти половина этой суммы – 1 трлн тенге – полный вклад ERG в Павлодарскую область, что составляет примерно 27% всего валового регионального продукта павлодарского Прииртышья.

Полный вклад ERG в ВВП Казахстана больше суммарной добавленной стоимости пяти отраслей экономики, таких как предоставление услуг по проживанию и питанию, ремонт и установка машин и оборудования, производство продуктов нефтепереработки, продуктов химической промышленности, машин и оборудования, не включенных в другие категории.

Не менее важно: на предприятия Группы приходится около 16% всего выпуска Актюбинской области в 2022 году и 30% – Павлодарской. А в Костанайской области на одного сотрудника ERG приходится 24 млн тенге выпуска ERG. В то время как на одного трудоустроенного в регионе в целом в два раза меньше – 12 млн тенге.

Ежегодный средний рост полного вклада ERG в выпуск за пос­леднее пятилетие достиг 16%. На 100 тенге выпуска ERG в экономике страны дополнительно создается 76 тенге выпуска в других отраслях экономики.

Вклад ERG в ВВП Казахстана за исследуемый период составил 4,9 трлн тенге, или порядка 2,55% ВВП страны. Доходы государства пополнены на 1,083 трлн тенге. На эти деньги можно построить 180 школ вместимостью 1 200 детей. Сегодня, по официальным данным, строительство одной такой школы стоит 6 млрд тенге.

Ежегодно обеспечиваются работой 169 тыс. человек, то есть в стране, в том числе в 2022 году, поддерживается 116 тыс. дополнительных рабочих мест. Каждое 40-е рабочее место сегодня действует благодаря ERG.

Благодаря ERG население страны заработало 973 млрд тенге, а поддержка компанией развития местного бизнеса оценивается в 8,2 трлн тенге. Подсчитано, что на каждые 100 тенге добавленной стоимос­ти ERG в экономике создается дополнительно 80 тенге.

С полным текстом исследования вы можете ознакомиться на сайте компании: https://erg.kz/files/ERG_Issledovaniye_vklada_v_economiku_RK_2021-2022.pdf

Остается пояснить, что в качес­тве входных показателей для моделирования использовались учетные данные об операционной и финансовой деятельности ERG за 2021–2022 годы, официальные сводки Национального бюро по статистике РК, Комитета государственных доходов РК, ЕНПФ, а также информация аналитических и деловых изданий, находящаяся в публичном доступе.

Полный социально-экономический вклад ERG в регионы присутствия был рассчитан для четырех ключевых областей, где расположены предприятия Группы: Павлодарской, Костанайской, Актюбинской и Карагандинской, а также для города Шымкента.

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