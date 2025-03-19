Власти Мехико запретили насилие над быками на корриде

Европа,Культура
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Теперь это шоу станет «бескровным»

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В корриде будут использовать не оружие, а лишь плащ и полотно, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Законодатели мексиканской столицы в рамках законопроекта о запрете корриды одобрили проведение «бескровной» или ненасильственной корриды, в которой против животных используется не оружие, а лишь отвлекающие элементы.

«С большой радостью приветствуем решение конгресса Мехико одобрить постановление, запрещающее корриду с применением насилия. С этим решением мы движемся путем столицы перемен, уважающей права животных, которая не потерпит, чтобы они подвергались жестокому обращению или насилию», - написала мэр города Клара Бругада в своем блоге в X.

Законопроект о запрете корриды был внесен по инициативе граждан, которые собрали свыше 27 тысяч подписей, и получил широкую поддержку законодателей - за него проголосовал 61 депутат при 1 против. Изначально он подразумевал полный запрет корриды, однако неделю назад Бругада предложила включить в эту инициативу предложение о "бескровных" шоу.

Таким образом, при проведении корриды в Мехико отныне запрещены любые острые предметы, которые могут причинить вред животным или участникам - разрешено только использование плаща и полотна.

«Мы делаем возможным положить конец насилию в отношении живых существ, но мы также гарантируем, что семьи, которые экономически зависят от корриды, не пострадают, продвигая справедливый переход к устойчивой культурной и экономической модели, согласовывая культурную традицию с принципами современного и прогрессивного общества», - заявил в ходе дебатов поддержавший реформу депутат партии PRD Эрнесто Вильярреаль.

 

#Испания #коррида #бык

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