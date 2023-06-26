Вливания набережную не спасают

Набережную сдали в 2013 году. На строительство, которое затянулось на несколько лет, из бюджета было потрачено около полумиллиарда тенге. Однако первый же после торжественной сдачи объекта весенний паводок показал – проектировщики не учли ряд нюансов, в том числе тот аспект, что частично нижняя терраса будет периодически уходить под воду.

Практически каждую весну картина повторяется, и подтверждение тому – отвалившие­ся от сырых и подтопленных парапетов керамогранитные плиты, «играющие» ступеньки, проседающая, а кое-где и рассыпающаяся в прах брусчатка... Да и в целом вопросов по проекту, столь безупречному на бумаге, после его воплощения набралось немало.

К примеру, почему основная прогулочная зона, главная аллея, наглухо закована в бетон, гранит и брусчатку? Где деревья, которые бы укрывали любителей прогулок от летнего солнца? Почему не предусмотрен пляж? Народ в этом месте купался всегда и сейчас купается, несмотря ни на что.

Мало детских и спортивных площадок, хотя рядом – пустующая долгие годы частная территория, строительство на которой не ведется, видимо, из-за запретов касательно водоохранной зоны. Да и в целом не получилось единого ансамбля набережной и берега Урала.

Прибрежный лес так и остался дикой зоной отдыха, лишь изредка волонтеры собирают там мусор, оставляемый на многочисленных полянах и тропинках десятками тысяч отдыхающих.

Гарантийный срок обслуживания набережной компанией-застройщиком истек три года назад. После акимат города старался поддерживать тут относительный порядок. Ремонтировали ступени, приклеивали на место отвалившуюся облицовку парапетов, меняли на обычную пришедшую в негодность пластиковую брусчатку, восстанавливали малые архитектурные формы, обновляли цветники. В прошлом году был капитально отремонтирован фонтан, нынче высажены молодые саженцы деревьев.

Благодаря очередному проекту, осуществленному в рамках бюджета народного участия, на набережной появились качели. Но жалоб и нареканий от местных жителей на состояние рекреационной зоны меньше не стало. В прошлом году акимат Уральска принял решение провести ее текущий ремонт. Была разработана проектно-сметная документация, планировалось выделить 280 млн тенге. Но пос­ле эти планы изменились.

– Обсудив со специалистами, в том числе урбанистами и проек­тировщиками, предстоя­щие работы, мы решили, что нужен новый проект с экспертизой уже не на ремонт, а на реконструкцию набережной. Основное нарекание вызывал тот факт, что тяжелые керамогранитные плиты из-за перепада температур не держались на бетонном основании. В прежнем проекте нужно было либо предусмотреть дополнительные металлические крепления, либо искать другое архитектурное решение. То есть проведя косметический ремонт в этом году, в следующем мы столкнулись бы с той же самой проблемой, – прокомментировал решение властей заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

Периодически часть набережной оказывается под водой. И этот фактор проектировщикам надо учитывать в первую очередь, считает руководитель.

– По новому проекту набережную расширят. Будут предусмот­рены зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Обновится освещение, даже восстановят тропинку, по которой гуляющие могут дойти до Старого собора. Однозначно, проект будет не из дешевых, и на его исполнение потребуется не один год. Нужно найти проектировщиков. До середины следующего года проект будет разрабатываться. После выделения средств объявим конкурс на проведение строительно-монтажных работ. Уже сейчас неравнодушные жители Уральска, специалисты, урбанис­ты могут присылать свои идеи и пожелания, лучшие из них обязательно будем учитывать в проекте, – отметил Жандос Дуйсенгалиев.

Сейчас на территории набережной идет очередной демонтаж обшивки парапетов – рабочие убирают тяжелые плиты, креп­ление которых не пережило холодов минувшей зимы.