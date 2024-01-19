Влюбленный в свой народ

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Наталия Портнягина

В Уральске состоялась презентация двух романов члена Союза писателей и Союза журналистов РК Мунайдара Балмолды.

фото предоставлено Западно-Казахстанской областной центральной универсальной библиотекой им. Ж. Молдагалиева

Его произведения любят за простоту и жизнелюбие, за лиричность и историческую правду. Свой 55-летний юбилей известный писатель, любимый автор многих звезд казахстанской эстрады, редактор областного телеканала, где он трудится вот уже более 30 лет, Мунайдар Балмолда отметил чередой творческих встреч. На них писатели, литературоведы и критики говорили о казахстанской прозе и поэзии, их интеграции в мировую культуру. Была дана оценка и новым произведениям писателя. По мнению международного литературного агента, переводчика Бактыгуль Маханбетовой, романы «Баянқара» и «Жалқара» – духовная ценность, дающая силу не только казахскому народу, но и всему тюркскому миру.

В прошлом году писатель опубликовал два романа, еще два произведения сейчас в работе. Первое из них выйдет в нескольких томах.

Со знаменательной жизненной вехой и творческими успехами поэта поздравил глава региона.

– Вы – настоящий гражданин своей страны, наша гордость. Ваши книги – большой вклад в воспитание молодежи. Желаю Вам высоких достижений в исследовательском труде. Ждем Ваших новых публикаций и книг, – сказал аким области Нариман Турегалиев.

На встрече говорили о поддержке творческой интеллигенции со стороны местной исполнительной власти, а также обсудили возможность в целях пропаганды отечественной истории и культуры собрать зарубежных писателей и краеведов в Ханской ставке – Областном историко-культурном, архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Хан Ордасы» в Бокейординском районе.

Завершились юбилейные мероприятия творческим вечером под названием «Подари мне любовь, судьба». Молодежь и сам автор прочли самые проникновенные строки. Видеопоздравления юбиляру передал и любимец казахстанцев Димаш Кудайберген. Именно песню на слова Мунайдара Балмолды «Махаббат бер маған» почитатели творчества Димаша уже перевели на английский и китайский языки. Песня покорила миллионы сердец по всему миру.

Порадовали зрителей местные артисты, исполнившие песни на стихи поэта-земляка, а также звезды казах­станской эстрады Мадина Садвакасова, Индира Елубаева и другие. Зрители же вдохновенно подпевали хиты.

В завершение вечера виновник торжества пожелал крепости духа и единства всему казахскому народу, а родной земле – нерушимой свободы и процветания.

#уральск #юбилей #писатель #презентация #Мунайдар Балмолда #романы

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