На праздничное мероприятие пришли не только ученики КГУ «Учебно-методический центр «Тіл – құрал» ГУ «Отдел культуры и развития языков г. Сатпаева», но и уважаемые гости, коллеги. С добрыми пожеланиями выступили старейшины Сатпаева, мастера слова – акыны и казаховеды.

В области Улытау отмечают растущий интерес к изучению государственного языка, впрочем, в «Тіл – құрал» не меньшим спросом пользуются и бесплатные курсы английского и русского языков. Молодежь ставит цели на будущее, выбирая знания как ступеньку к карьерному росту, а взрос­лое население чаще ищет возможности больше общаться.

Вот что рассказала о своих учениках преподаватель казахского языка центра Гулмира Ахметова.

– Мы рады всем желающим учиться. Конечно, по большей части мои ученики – работающие, занятые люди, но есть и учащиеся выпускных классов, студенты, которым недостаточно занятий в школе или колледже, вузе, – отметила она. – Молодежь понимает, что для успеха в будущем знание государственного языка очень важно.

За этот год ее курсы посещали люди разных профессий – медики, водители такси, продавцы магазинов, госслужащие. Работа только в радость, ведь каждый учитель центра «Тіл – құрал» выслушал немало слов благодарности за время работы. Люди просто рады возможности изучать язык бесплатно, причем обучение несложное, поэтапное.

– Все начинается со звуков, именно произношение сложно дается тем, кто не знает казахский, – рассказала Гулмира Ахметова. – Параллельно даем новые слова и так далее. Молодым людям языки даются легче – знания, полученные в школе, легко освежить. Ну и индивидуальный подход играет свою положительную роль, ведь в школе в одном классе 25–30 учеников, педагог не может уделить каждому максимум внимания. А у нас группы небольшие, поэтому и эффект другой.

Один из ее слушателей учится в гимназии и уже делает большие успехи. Он не только хорошо знает разговорный казахский, но и просит давать задания посложнее, уделить больше внимания глаголам. Зная глаголы, считает он, будет проще составлять предложения.

– Другой ученик, Владимир Гуляев, возрастом постарше и только начал обу­чение, – поделилась она. – Несмотря на его занятость, я вижу, как он старается, предлагаю свои небольшие хитрости, рассказываю, как выучить побольше слов. Взрослым людям нужно тренировать память, больше общаться. Формулы успеха как таковой нет, считаю, что если у человека есть большое желание, он может выучить любой язык самостоятельно.

С ней согласна учащаяся курсов Наталья Беркеева. Она пришла изучать казахский язык, чтобы свободнее общаться с коллегами на работе, да и сам род деятельности – она архивист городского сатпаевского архива – требует знаний.

– У меня много казахоязычных знакомых, хочется быть с ними на одной волне, – рассказала архивист. – Определенный словарный запас я накопила, могу ответить на простые вопросы, понять, что говорят окружающие. Пока есть сложнос­ти с окончаниями, сейчас приступаю ко второму курсу обучения.

В центре легко учиться, считает Наталья Александровна: атмосфера дружеская, доброжелательная, преподаватели дают понятный материал. Рядом за партой – единомышленники, которые, как и она, прилагают все усилия, чтобы свободно общаться на казахском языке.

– Главное – выучить правила, – отметила Наталья Беркеева. – Без них никакой хороший словарный запас не поможет. Сейчас смотрю фильмы и мультфильмы без перевода. Новости, конечно, переводить сложнее. На следующем курсе нач­нутся уроки делового казахского, а это новые слова и возможности.

Преподаватель английского языка Дворца школьников Сатпаева Евгений Соколовский пришел поздравить коллег из центра «Тіл – құрал» с днем рождения. У него своя история: казахский язык учил в школе и колледже, а свободно общаться начал уже, приступив к работе, – помог­ли друзья и коллеги. 25-летний педагог – постоянный участник семинаров, конкурсов, праздничных мероприятий, посвященных развитию государственного языка. В 2023 году ему вручили премию акима города Сатпаева «Тiл насихатшы». А в 2024-м он получил звание лучшего педагога и медаль на республиканском конкурсе. Его чистая речь на казахском и добрые пожелания были поддержаны аплодисментами. Как и стихотворное поздравление на казахском языке от медсестры городской поликлиники Альмиры Березинской.

Популярностью пользуются и бесплатные курсы русского языка.

– Я преподаю русский в разных группах, – рассказала учитель русского языка центра «Тіл – құрал» Надежда Грамович. – Есть сборные, в которых обучаются люди разного возраста и профессий. Были группы от трудовых коллективов. К примеру, обучала ребят из нашей пожарной части, сотрудников отделения социальной помощи отдела занятости и социальных программ города Сатпаева – там сразу 30 человек записались. Общаясь с земляками часто слышу, что многие хотели бы улучшить разговорную речь. Желающих хватает, но надо принять во внимание, что у взрослых людей на первом месте – семья, работа. Многие признаются, что им удобнее, когда я прихожу к ним на рабочее место для занятий.

Изучать языки или нет – дело личное, но собравшиеся единодушно отметили, что вне зависимости от этнической принадлежности, наличия способностей к обучению именно энтузиасты, инициативные люди имеют больше шансов для усвоения нужных знаний. Вместе учиться интереснее – тогда появляется и желание, и дисциплинированный подход.