Внедрившая ЭКО в Казахстане врач отмечает юбилей

Фото: instagram.com/saltanat_baikoshkarova/?hl=ru

В 1995 году она организовала медцентр по лечению бесплодия в Казахстане и Средней Азии, внедрив лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Так, 31 июля 1996 года родился первый казахстанский ребёнок «из пробирки».

За более чем 30-летний опыт работы Салтанат Байкошкарова провела свыше 25 000 циклов ЭКО.

На днях Касым-Жомарт Токаев поздравил эмбриолога-репродуктолога с наступающим днем рождения. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова лично вручила письмо Токаева юбиляру.

Салтанат Байкошкарова является членом Европейской Ассоциации репродукции человека и эмбриологии, а также членом Российской Ассоциации репродукции человека (постоянно участвует во всех их конгрессах), автором более 50 научных работ, доктор наук. Параллельно занимается просветительской работой, пишет научно-популярные статьи в журналах и газетах.

Лауреат Нобелевской премии, всемирно известный профессор Роберт Эдвардс (Кембридж, Великобритания), благодаря профессионализму которого в 1978 году родилась первая «пробирочная» девочка в мире, лично поздравил Байкошкарову с открытием клиники 30 лет назад.

Отметим, что в прошлом году вышел художественный фильм «Джой», рассказывающий о трех первопроходцах ЭКО во главе с Робертом Эдвардсом.