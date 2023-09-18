Внештатные работники лесного хозяйства получат прибавку к зарплате – МЭПР

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прибавку к зарплате получат внештатные работники лесного хозяйства в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, в Казахстане с 1 июля текущего года выросла зарплата штатных сотрудников организаций лесного хозяйства в соответствии с дополнением в постановление правительства Казахстана «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

При согласовании проекта постановления с заинтересованными государственными органами норма по установлению вышеуказанных надбавок внештатным работникам лесного хозяйства не была поддержана ввиду того, что постановление не распространяется на внештатных работников, так как они не являются отраслевыми специалистами, объясняли ранее в Минэкологии.

Вместе с тем в МЭПР, промониторив госзакупки, установили экономию в 853 млн тенге.

«Глава ведомства Ерлан Нысанбаев поручил направить эти деньги для дополнительной оплаты труда работников, не вошедших в категорию специалистов, заработная плата которых повышена с 1 июля этого года. Надбавку получат 4 539 работников.

Отметим, что средства выделены в рамках утвержденного бюджета министерства, за счет перераспределения расходов по итогам проведенных государственных закупок, без изменения изначально запланированных результатов», – отметили в МЭПР.

 

 

#зарплата #Минэкологии #лесники #МЭПР

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