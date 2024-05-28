Во Франции мэр тратил госсредства на медиума, чтобы связаться с умершим отцом

Во французском городе Агд, расположенном на побережье Средиземного моря на юге страны, разгорелся необычный и интересный скандал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

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Инцидент, связанный с местным медиумом Софией Мартинес и мэром города, бывшим офицером секретной службы и сотрудником полиции Жилем Детторе, шокировал французов.

В настоящее время они оба находятся под арестом до окончания судебного следствия. Медиум обвиняется в присвоении денег мэра, а сам мэр - в коррупции и трате крупных сумм денег налогоплательщиков на личные нужды.

Так, стало известно, что Жиль Дитторе попросил Софию Мартинес, известную как разговаривающую с мертвыми, связаться с его покойным отцом. Во время сеансов голос Мартинес внезапно изменился и приобрел тон голоса отца должностного лица.

Утверждается, что в течение последних четырех лет женщина манипулировала мэром лично и по телефону, используя свои "навыки". Он получал тысячи загадочных звонков от "голосов" мертвых, в том числе ангелов, а некоторые из них призывали Жиля Детторе помочь медиуму.

Отмечается, что мэр за счет госсредств оплатил отдых Мартинес и ее семьи, в том числе роскошные каникулы в Полинезии и Таиланде. Кроме того, "голоса" убедили его нанять нескольких членов семьи медиума в городской совет, а также сделать ремонт в ее доме. Местные предприятия, связанные с мэром, выполняли эти работы бесплатно, опасаясь потерять будущие контракты.

«Это сумасшедшая история. Невероятно. Потому что такого умного человека, мэра города и бывшего члена парламента, обманула такая женщина. Она нашла его слабое место и использовала это в своих целях. Прошло много времени, прежде чем он признал, что его обманули», - сказал адвокат мэра Ян Марк Дарриге.

Однако адвокат Софии Мартинес Люк Абраткевич придерживается иного мнения.

«Она призналась, что предала доверие мэра, но это не манипуляция. Потому что другие клиенты, в том числе врачи и архитекторы, заявляют, что медиум действительно обладает мистическими способностями. Мартинес раскрыла им такие подробности их жизни, о которых никто другой не знал», - отметил адвокат.

Местные жители заявляют, что этот вопрос также связан с личными отношениями и что мэр влюблен в женщину. Однако юристы отрицают эту информацию.

В настоящее время судья держит под стражей как мэра, так и медиума, чтобы предотвратить вмешательство потенциальных свидетелей в это дело. Мартинес была переведена в одиночную камеру после того, как подверглась нападению со стороны сокамерниц, обвинивших ее в колдовстве.

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