Французские власти ввели «белый план» - систему экстренных мер в здравоохранении - на острове Реюньон в Индийском океане, где наблюдается эпидемия лихорадки чикунгунья

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Только за одну неделю в марте на этой территории выявили 6 тысяч новых случаев заболевания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

А в общей сложности с начала эпидемии в августе прошлого года этой вирусной инфекцией заразились 20 тысяч человек.

«Белый план» позволяет оперативно мобилизовать человеческие и материальные ресурсы для борьбы с распространением заболевания: перепрограммировать плановые операции или вызывать медицинских сотрудников из отпуска.

Решение ввести его в университетской больнице Реюньона было принято на фоне активизации работы служб неотложной помощи в крупных городах - Сен-Дени на севере и Сен-Пьер - на юге. Сейчас в медучреждении, несмотря на открытие дополнительных коек, практически не осталось свободных мест, а персонал не справляется с нагрузкой.

В начале этой недели региональное агентство здравоохранения начало массовую вакцинацию против чикунгуньи. На остров завезли 40 тысяч доз вакцины.

Помимо Реюньона, вспышка заболевания зарегистрирована на острове Майотта - там заболели 12 человек. Эпидемия лихорадки чикунгунья бушевала на Майотте в 2005-2006 годах, охватив более трети населения, более 200 местных жителей погибли.

Лихорадка чикунгунья - это вирусная инфекция, передающаяся человеку с укусами кровососущих насекомых. Главные ее переносчики - комары.

В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, но может представлять угрозу для людей с ослабленным иммунитетом. Препаратов для лечения лихорадки чикунгунья пока не создано.