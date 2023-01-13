Во время январских событий в Алматы пострадало большое количество объектов бизнеса. В городе орудовали мародеры: они разбивали витрины магазинов, торговых центров и подчистую сметали товар...
Общество
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Юлия Миленькая
Уже после погромов очевидцы и владельцы магазинов выложили в интернет-пространство множество видео, где крупным планом можно было увидеть главных участников магазинных краж. Мародеры, в числе которых были как мужчины, так и женщины, бессовестным образом выносили «горы» ценных вещей. Некоторые из них ничуть не стеснялись того, что их действия попадали на камеры мобильных телефонов, камер видеонаблюдения. Лица «героев», облаченные в медицинские маски, вскоре увидела вся страна.