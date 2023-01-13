Во время январских событий в Алматы пострадало большое количество объектов бизнеса. В городе орудовали мародеры: они разбивали витрины магазинов, торговых центров и подчистую сметали товар...

Предприниматель Канат Жалгасов до сих пор хранит в своем смартфоне несколько видео, запечатлевших тех, кто орудовал в его магазине. Уже на следующий день после погромов он и его сотрудники предоставляли видеодоказательства разбитых витрин, пустых и разорванных упаковок от украденных товаров.

– Мы так долго закупали все необходимое для продажи – и в одночасье все потеряли, – вспоминает алматинский бизнесмен. – Мы продаем часы, очки, портмоне и прочие аксессуары. Если в магазине после погрома и остались какие-то товары, то они были либо сильно повреждены, либо сломаны. Весь пол был завален коробками, разбитым стеклом и прочим мусором. Мародеры поработали «на славу».

Сегодня Канат Жалгасов отмечает, что все самое неприятное для его бизнеса произошло 5 января 2022 года, но уже буквально через полторы недели, 18 января, он вновь открыл двери для покупателей.

– В конце января мы получили деньги в качестве компенсации. Ущерб составил четыре миллиона тенге. Государство нам выделило два миллиона 900 тысяч, а еще один миллион получили от «Халық банка». Огромная благодарность всем! Мы уже десять лет на рынке, поэтому, конечно, не хотелось бы отказываться от своего дела, – говорит предприниматель.

С ужасом вспоминает январские события и бизнесвумен из Алматы Диана Айдархан. Имущество ее магазина, который предлагает бытовую технику, гаджеты для «умного дома», было полностью разграблено в начале прошлого года. Ущерб составил пять миллионов тенге.

– Буквально за несколько минут до того, как в магазин зашли мародеры, мы находились на рабочем месте, – рассказывает Диана. – Следователи потом говорили: вам повезло, что ушли из офиса вовремя. Неизвестно, что случилось бы, если на момент прихода злоумышленников мы еще были там… Каждый алматинец в те дни пережил настоящий ужас. Когда люди выходили на улицу, то боялись шальной пули, которая могла откуда-нибудь прилететь.

Предприниматель рассказала, что мародеры взломали дверь, окно и вынесли все, что могли.

– Хорошо еще, что у нас орудовали пешие мародеры, ведь они просто физически не смогли забрать тяжелую технику, которую мы продаем. Они взяли все то, что вместилось в их сумки, в руки и убежали, – продолжает Диана. – Восстановление офиса началось 10-11 января после проведения необходимых процедур представителями следственной группы. Ждать нам их пришлось довольно долго, так как в Алмалинском районе оказалось самое большое число пострадавших представителей МСБ.

Диана начала восстанавливать офис вместе со своей командой сразу, как это стало возможным. Все организовали своими силами. На тот момент, как отмечает сама предпринимательница, о материальной компенсации она и не задумывалась, а может, даже и не особо верила в получение таковой. Каждый день простоя для любого бизнесмена – потеря дохода, поэтому при первой поя­вившейся возможности нужно было вновь открывать двери для клиентов.

– В конце января мы собрали весь необходимый пакет документов для получения компенсации. После подачи заявки на возмещение ущерба на сайте InfoKazakhstan.kz в течение пяти рабочих дней заявленная нами сумма была возмещена, – отметила бизнесвумен.

По ее словам, полное восстановление бизнеса пришлось на май 2022 года. До этого компании приходилось вновь вспоминать свои стартовые шаги и работать в минус.

– К счастью, опыт позволил нам выстоять, наша команда не рассыпалась, а только укрепилась. Сотрудники до мая работали с меньшей зарплатой, а потом вернулись к прежним показателям. Я бы хотела отметить успешную работу государственных органов и представителей МСБ. Было очень интересно впервые проходить совместный и слаженный путь для достижения общей цели. Таким образом, именно в это непростое и трагическое время мы смогли выйти на какой-то конструктивный диалог с государством. Приятно осознавать, что его представители могут нас слышать и быть на нашей стороне, – говорит Диана Айдархан.

По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берика Солтанбаева, 12 января по итогам заседания оперативного штаба Правительства Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил всем регионам в оперативном порядке создать комиссии и возместить ущерб представителям бизнеса. В Алматы насчитывалось наибольшее количество пострадавших объектов МСБ.

– Было проведено сорок заседаний комиссий по возмещению ущерба. Все поступившие заявки на портал InfoKazakhstan.kz были рассмотрены. Поддержано 1 647 заявок на сумму 16,2 миллиарда тенге. Хотелось бы отметить, что 90 процентов заявок обработано в первом полугодии 2022 года, и все суммы ущерба были компенсированы, – заключил Берик Солтанбаев.