Водитель автобуса выехал на "встречку" и устроил ДТП в Нур-Султане
Адиль Саптаев
Видео аварии с участием автобуса и легкового автомобиля появились в социальных сетях. В Департаменте полиции Нур-Султана прокомментировали данный эпизод, передает Kazpravda.kz.
«17 ноября текущего года в 11:45 часов 51-летний водитель, управляя маршрутным автобусом марки Iveco Crossway, следуя по улице Ахматовой в сторону улице Петрова, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Hyundai Accent, которая двигалась в попутном направлении», – заявили в ДП.
В результате ДТП жертв и пострадавших нет. В отношении водителя автобуса возбуждено административное производство по статье 610 КРКоАП. Материал будет направлен в суд для принятия процессуального решения.
Департамент полиции Нур-Султана предупреждает водителей в связи с погодными условиями быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.