Водитель погиб в первом ДТП с Tesla Cybertruck

Водитель Tesla Cybertruck погиб в первой зарегистрированной аварии со смертельным исходом с участием электрического пикапа, который еще не прошел сторонние краш-тесты

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По данным журналистов издания Electrek, авария произошла 4 августа в округе Чемберс, штат Техас, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Cybertruck по неизвестной причине потерял управление, съехал с дороги и врезался в бетонное водопропускное сооружение. После аварии электропикап загорелся. Большая часть машины сгорела, а водитель погиб на месте.

Сотрудники полиции устанавливают причину ДТП.

Ранее Tesla отозвала более 1,8 млн авто в США из-за техпроблем.