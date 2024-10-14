Водителей предупредили об ухудшении погоды в ряде регионов Казахстана
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Водителей просят соблюдать правила безопасности в связи с предстоящей непогодой, сообщает Kazpravda.kz
Завтра в области Абай и Улытау, а также в Карагандинской, Актюбинской, Павлодар и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается дождь со снегом и мокрый снег.
В Шымкенте, Алматинской и Жамбылской областях ожидается дождь.
«Просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах. Позвонив в колл-центр по номеру 1403, вы можете получить дополнительную информацию в круглые сутки», – говорится в сообщении «КазАвтоЖола».