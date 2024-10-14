Водителей предупредили об ухудшении погоды в ряде регионов Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Завтра в области Абай и Улытау, а также в Карагандинской, Актюбинской, Павлодар и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается дождь со снегом и мокрый снег.

В Шымкенте, Алматинской и Жамбылской областях ожидается дождь.