Водителя оштрафовали за попытку дачи взятки полицейскому в Астане

Мужчина управлял автомобилем без государственных регистрационных номерных знаков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном межрайонном суде по уголовным делам рассмотрели дело в отношении И. за покушение на дачу взятки должностному лицу. Когда правонарушитель передвигался по городу, его заметили и остановили сотрудники дорожной полиции за управление автомобилем без государственных регистрационных номерных знаков.

Затем он с целью уклонения от административной ответственности попытался дать взятку в размере 10 тыс. тенге.

Вина И. доказана, прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить наказание в виде штрафа в размере 11,25-кратной суммы взятки.

Подсудимый раскаялся в содеянном.

«По приговору суда И. признан виновным в совершении покушения на дачу взятки должностному лицу с назначением наказания в виде штрафа в размере 11,25-кратной суммы взятки (112 500 тенге), с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора», – говорится в сообщении.

В пресс-службе суда добавили, что предмет взятки в сумме 10 тыс. тенге обращен в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.