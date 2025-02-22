Водоснабжение области Абай планируется довести до 100%

Фото: акимат области Абай

По словам заместителя акима региона Димитрия Гарикова, это станет возможным благодаря реализации новых проектов по строительству водопроводных сетей.

«На сегодняшний день стоит задача довести водоснабжение области до 100%. Для решения этой задачи все необходимые требования выполнены. В этом году будут реализованы 26 проектов, включая 15 переходящих и 11 новых объектов. На эти цели из республиканского и местного бюджетов выделено 2,7 млрд тенге, дополнительно требуется 4,4 млрд тенге. Соответствующие бюджетные заявки поданы», - отметил Димитрий Гариков.

Также он добавил, что соответствующая работа проводится и по линии модернизации уже существующих водоводов.