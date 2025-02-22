Водоснабжение области Абай планируется довести до 100%

По плану реконструкции существующих водопроводов реализуется 14 проектов, передает Kazpravda.kz
По словам заместителя акима региона Димитрия Гарикова, это станет возможным благодаря реализации новых проектов по строительству водопроводных сетей.
«На сегодняшний день стоит задача довести водоснабжение области до 100%. Для решения этой задачи все необходимые требования выполнены. В этом году будут реализованы 26 проектов, включая 15 переходящих и 11 новых объектов. На эти цели из республиканского и местного бюджетов выделено 2,7 млрд тенге, дополнительно требуется 4,4 млрд тенге. Соответствующие бюджетные заявки поданы», - отметил Димитрий Гариков.
Также он добавил, что соответствующая работа проводится и по линии модернизации уже существующих водоводов.
«По плану реконструкции существующих водопроводов реализуется 14 проектов и разработаны 22 проекта. На реализацию 4 проектов выделено 8,6 млрд тенге и требуется порядка 23 млрд тенге на реализацию новых проектов», - добавил заместитель акима.