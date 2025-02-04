Воду по весне посчитаем

Госорганы утверждают, что готовы к паводкам. Сенаторы сомневаются. Весна, которая наступит уже через считаные недели, покажет, кто прав

фото из архива «КП»

Если сани готовят, как водится, летом, то в нашей стране и лодки нужно готовить зимой. Как показывают предыдущие годы, и особенно прошлый год, под водой могут остаться тысячи домов, дороги, погибнуть домашний скот, а люди – оказаться климатическими беженцами в своей стране. Депутаты Сената решили на правительственном часе спросить уполномоченные органы: готовы ли они к паводкам?

Заместитель председателя Сената Жакип Асанов подчеркнул, что прошлый год стал для страны серьезным испытанием.

– Мы столкнулись с масштабной водной стихией, которая затронула тысячи семей. Да, благодаря экстренным мерам, вмешательству Президента и слаженной работе всех ведомств удалось минимизировать ущерб, оказать помощь пострадавшим, восстановить инфраструктуру. Однако, если бы превентивные меры были на должном уровне, многих потерь можно было бы избежать. Главная задача – не только бороться с последствиями паводков, но и системно предот­вращать их, – сказал вице-спикер палаты.

В свою очередь председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Андрей Лукин подчеркнул, что проблема паводков остается одной из наиболее острых для страны. Сейчас важно понимание причин и последствий этих природных явлений, а также разработка эффективных мер по их предотвращению и общая ответственность всех уполномоченных органов.

– Цель сегодняшнего мероприятия – узнать, как выполняются поручения Главы государства, каково состояние гидротехнических сооружений, гидрометеорологических служб, как продвигается вопрос с незаконным строительством населенных пунктов на участках, подвергающихся риску затопления, достаточно ли сил и средств и многие другие. Хотелось бы узнать, какие выводы сделаны, проведена ли детальная работа над ошибками и какие конкретные меры принимаются для предотвращения чрезвычайных ситуаций, – отметил сенатор.

Сенаторы интересуются: как обстоят дела с прогнозированием природных катаклизмов, где ожидаются паводки?

– Какие конкретные действия были реализованы для улучшения методик прогнозирования паводков, планируются ли внедрение современных технологий, использование более точных моделей расчета и расширение сотрудничества с международными экспертами в данной облас­ти? – спросил сенатор Талгат Жунусов.

Генеральный директор Казгидромета Данара Алимбаева знает, где ожидать большую воду. Наибольшие риски – в областях Абай, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Улытау, Костанайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской. В областях Жетысу, Туркестанской, Жамбылской и Атырау­ской уровень риска средний. Павлодарская и Мангистауская области – в зоне низких рисков. То есть – почти по всей стране.

Такая точность свидетельствует о том, что работа над улучшением методик прогнозирования паводков, которую можно назвать работой над ошибками, все же была проведена. Данара Алимбаева сообщила, что Казгидромет усовершенствовал методики долгосрочного и краткосрочного прогнозирования, были внедрены новые статистические методы математического анализа с помощью вычислительных технологий.

– Мы провели большую работу по восстановлению исторических данных с 1995 по 2024 год. Более того, чтобы увеличить охват тех районов, в которых не ведется гидрологический мониторинг, мы с помощью рек-аналогов и ГИС-технологий провели работы. РГП «Казгеодезия» также помогло провести более точную привязку для рек, чтобы с максимальной точностью определять уровни воды. В прошедшем году мы открыли 31 сезонный уровень постов на паводкоопасных участках. Совместно с министерством по чрезвычайным ситуациям мы усилили работу объез­да тех бассейнов, где накапливается снежный покров, – отметила Данара Алимбаева.

Однако сенаторы выражают сомнения в дос­таточности принимаемых мер. Депутат Сергей Карплюк считает, что пока уполномоченные органы занимаются не профилактикой, а подготовкой к борьбе с последствиями паводков. Возможно, дело в недофинансировании того же Казгидромета?

– При общей численности более 3 000 работников и учитывая, что износ большей части оборудования составляет более 70 процентов, выделенное финансирование в размере 12 миллиардов тенге считаю несопоставимым! Недофинансирование предприятия отмечается ежегодно! Казгидромет должен расширять сеть наблюдательных пунк­тов. Например, в Костанайской области гидрометеорологические наблюдения для сельского хозяйства проводятся в 26 населенных пунктах, а по нормативу их должно быть 70. Казгидромет предоставляет фактическую и прогнозную информацию всем госорганам и населению. Более 1 000 наблюдательных пунктов по всему Казахстану ведут непрерывный мониторинг, круглосуточно. Но необходимо открытие новых метеостанций, эко- и гидропостов. Это общеказахстанская проблема! – сказал Карплюк.

Затронули сенаторы и проблему гидроинф­раструктуры. Анализируя паводки прошлых лет, те же сенаторы делали вывод, что водная инфраструктура страны находится в плачевном состоянии и что именно поэтому в последние годы паводки стали признаком каждой весны. Сенатор Ольга Булавкина попросила дать информацию о сроках завершения разработки проектно-сметной документации (ПСД) по таким объектам ВКО, как Уйдененское водохранилище Зайсанского района, так как срок ПСД истек в 2022 году, Кандысуйское водохранилище Тарбагатайского района и водохранилище «Орта Теректы» Курчумского района, которые должны были быть отремонтированы в период с 2019 по 2021 год, так как в зоне риска в случае прорыва трех водохранилищ будут находиться более 50 тыс. человек (!)

Первый вице-министр министерства водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз признал, что подготовка ПСД по водохранилищам «Кандысу» и «Уйдене» «немного», как он выразился, затормозилась.

– Сейчас мы вносим изменения, корректировку в ПСД, я думаю, с этого года начнем работу по этим водохранилищам. Те водохранилища, если говорить в общем, всегда находятся в транзитном режиме, поэтому мы тоже следим за тем, чтобы аварийные водохранилища не накапливали воду, – сказал вице-министр то, что обычно принято говорить, отвечая на подобные вопросы.

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов также заверяет – работа ведется. За этот год для защиты городов и сел возведено и укреплено 576 км защитных дамб и валов, отремонтировано и построено 164 км дренажных систем. Специалис­ты установили и заменили 960 водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами, проложили 658 км каналов и арыков. Кроме того, проведено на протяженности 300 км дноуглубление и берегоукрепление на 74 реках, очищено 190 км русел рек.

– В МЧС создан комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций. Данное подразделение будет контролировать выполнение профилактических мероприятий. Открыт и командный центр стратегического планирования и оперативного управления, который в том числе будет работать с новой системой прогнозирования и моделирования паводков TASQYN, – отметил министр.

Глава МЧС подчеркнул, что система позволяет прогнозировать уровень воды и вероятность паводков как в долгосрочной, так и в кратко­срочной перспективах.

– Но следует отметить, что точность и достоверность результатов моделирования паводка будут зависеть от прогноза Казгидромета и предоставленных данных Казводхоза по сбросу воды из водохранилищ, а также от актуальных данных цифровой модели рельефа местности и батиметрии, – на всякий случай предупредил министр.

Между тем сенаторов беспокоит уровень подготовленности самих граждан к водному ЧП. Например, вице-спикер Жакип Асанов посетовал, что нигде не смог найти правила реагирования граждан на паводки.

– Нигде в Интернете я не нашел каких-то алгоритмов, где есть четкие инструкции, что делать людям во время паводков и других ЧС. Позже госорганы предоставили мне этот документ, но он оказался не в свободном доступе... Что за секретность? Если гражданам не объяснить, как нужно конкретно действовать в таких ситуациях, то будут хаос, паника, и это приведет к нежелательным последствиям. Здесь нужно наладить работу, – считает он.

Поднимались на правчасе и вопросы страхования при ЧС. Глава государства поручил разработать систему обязательного страхования, но, по словам главы МЧС Аринова, пока дело не продвигается.

– Многие банки и финансовые институты не сильно заинтересованы в выделении средств на эту программу. И с этим сейчас сложности, – признался министр.

В общем, проблем все еще много. А весна уже близко…