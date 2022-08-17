Воды будет мало. Но вы держитесь

Мангистауские фермеры в 2021 году испытали невиданную засуху, джут подкосил многие хозяйства. Были ожидания, что и в этом году будет непросто. Что в итоге?

Сегодня в Мангистау полным ходом идет кормозаготовка. По словам исполняющего обязанности руководителя управления сельского хозяйства области Бердыбека Маркабаева, для того, чтобы создать минимальный, месячный запас кормов, необходимо 78 тыс. тонн сена и 23 800 тонн фуража.

– К настоящему времени заготовлено 30% от необходимого объема. В целях оказания помощи фермерам исполнительная власть региона содействовала в выделении 30 тысяч гектаров покосов в соседней Западно-Казахстанской области. Есть у нас и неиспользованные пастбищные резервы. Имею в виду летние выпасы-джайляу, где есть хороший травостой и водопои. Нашим фермерам необходимо более активно использовать эти угодья, они позволяют сберечь те, что находятся вблизи ферм, – подчеркнул Бердыбек Маркабаев.

И все же, что необходимо предпринять, чтобы джут никогда больше не повторился? Один из возможных путей решения проб­лемы – обводнение иссушенных территорий путем выявления и использования подземных водных источников. По информации управления сельского хозяйства Мангистауской области, необходимые изыскания в районах проводились под эгидой акиматов. Они продолжаются и сейчас. Окончательные результаты будут известны позднее.

В Министерстве экологии, гео­логии и природных ресурсов в свою очередь сообщили, что в Мангистауской области разведано 61 месторождение подземных вод с утвержденными запасами, позволяющими извлекать 398,6 тыс. кубометров воды в сутки. Благодаря этому 38 сел в рамках программы «Ақ бұлақ» обеспечены водой.

В то же время на большей час­ти территории области распространены соленые и солоноватые подземные воды. В связи с этим с 2016 года активные поисково-разведочные работы по выявлению подземных вод питьевого качества не проводятся.

Тем не менее в области известен крупнейший Северо-Айшуакский подземный ресурс пресной воды. Его можно использовать для питьевых нужд, а также для орошения земель.

«Чтобы исключить пагубное воздействие засушливых сезонов, целесообразно задействовать ранее разведанные для целей орошения земель месторождения подземных вод, сделать переоценку их запасов», – говорится в официальном ответе министерства.

Проблема воды в Казахстане действительно стоит довольно остро. Но если говорить о подземных водах, то потенциал есть: на учете находятся 4 324 месторождения с утвержденными эксплуатационными запасами, позволяющими извлекать ежесуточно 43 млн кубометров воды. Около 50% этих ресурсов сосредоточено на юге страны, 30% – в цент­ральном, северном и восточном регионах и менее 20% – на западе. Однако использование подземных водных ресурсов по стране не превышает 15%.

А ведь потребность в них растет год от года. Реки мельчают, к тому же они крайне зарегулированы, что порождает зависимость от трансграничных стоков. Особенно остро эта проблема стоит в южных и западных регионах, где проживает около половины населения страны. Жизнедеятельность их напрямую зависит от водообеспеченности.

Конечно, эти вопросы решаются на межгосударственном уровне. В частности, ведется работа над созданием водно-энергетического консорциума Центральной Азии, который позволил бы соблюсти баланс интересов всех стран: в энергетике, сельском хозяйстве и экологических нуждах Приаралья и Арала. В целях обеспечения справедливого вододеления планируются разработка водохозяйственного баланса Сырдарьи и автоматизация межгосударственных гидросооружений.

Кроме того, предусмотрена синхронизация режимов работы гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации и Казахстана для того, чтобы обеспечить максимально возможные попуски, особенно в маловодные годы по Жайык-Кас­пийскому бассейну. В рамках совместной казахстанско-российской программы ведутся работы по экологическому оздоровлению и улучшению качества воды в бассейне реки Жайык. В маловодные годы увеличиваются объемы перекачки волжской воды в бассейны рек Сарыозен и Караозен. Начаты работы по проектированию строительства водохранилищ.

По рекам Шу и Талас с кыргызской стороной ведется работа по увеличению софинансирования для содержания и модернизации гидротехнических сооружений межгосударственного пользования. В целях снижения зависимости от кыргызской стороны в Жамбылской области начаты работы по строительству трех водохранилищ, увеличиваются объемы использования подземных источников для нужд орошения.

Продолжается работа по подготовке соглашения с китайской стороной по вододелению. Модернизируются гидротехнические сооружения межгосударственного значения.

Есть и другие проблемы, связанные с отсутствием нормальной водной инфраструктуры. Вот только несколько цифр: в республике насчитывается порядка 3,5 тыс. магистральных каналов общей протяженностью около 21,5 тыс. км, из которых 11,9 тыс. км находятся в неудовлетворительном состоянии. Их реконструкция позволит сократить потери воды до 2025 года на 1,7 км3.

Ведется работа по ремонту плотин. На начало 2017 года в стране имелось 41 аварийное водохранилище. По данным на 2021 год, отремонтировано 16. В этом году будет восстановлено шесть гидросооружений и еще 19 к 2025-му. Это позволит сэкономить порядка 800 млн кубометров живительной влаги.

Цифровизация оросительных каналов в свою очередь позволит снизить перерасход воды еще на 1,2 кубических километра.

Словом, работы непочатый край. Учитывая сложившуюся ситуацию, Казахстану необходимо принять комплекс мер по обеспечению водной безопаснос­ти, в том числе путем повышения эффективности управления водными ресурсами.