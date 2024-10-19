Военнослужащие Нацгвардии оказали первую медицинскую помощь

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В ходе несения патрульно-постовой службы около 21:15 во время патрулированияна площади Исатая и Махамбета войсковой наряд в следующем составе: начальник – старший сержант Ердәулет Қошқар и патрульные – рядовые Толқын Мурзахметов и Нұрбек Авазханов обнаружил молодую девушку, которая лежала на земле без сознания. Не теряя ни минуты, военнослужащие оказали ей первую медицинскую помощь.

– Это произошло в вечернее время. Как для военнослужащих войск правопорядка, нашей первостепенной задачей является защита прав человека, его конституционных прав, и конечно же безопасность их здоровья. После оказания первой помощи, 16-летняя девушка пришла в себя, – отметил старший сержант Ердәулет Қошқар.

После прибытия бригады скорой помощи девушку доставили в городскую больницу.