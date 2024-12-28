Военнослужащие очистили 17,5 га выгоревшего леса в области Абай

Региональное командование «Восток» откликнулось на просьбу руководства государственного лесного природного резервата «Семей орманы» помочь им в очистке выгоревших участков леса, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Командование сформировало сводный отряд из 34 человек. В него вошли военнослужащие воинских частей Абайского регионального гарнизона.

«В осенние месяцы мы проводили санитарную очистку остатков сгоревшего леса на территории Каштакского лесничества. Сейчас помогаем в его погрузке и транспортировке», – говорит командир сводного отряда войсковой части 54770 подполковник Канат Танирбергенов.

Для проведения технических работ выделены по два КрАЗа и УАЗа, КамАЗ и «Нива».

Организовано медицинское сопровождение военнослужащих.

На сегодняшний день силами сводного отряда очищен участок площадью 17,5 га.