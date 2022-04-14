На территории Украины военные действия продолжаются уже 50 дней. Международные организации запускают новые программы поддержки пострадавших жителей, эксперты отмечают, что подавляющее большинство беженцев из страны – это женщины и дети.

СТРАДАЮТ ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ

Украину с начала военного конфликта (с 24 февраля) приш­лось покинуть более 4,6 млн жителям, число вынужденно перемещенных людей внутри страны достигло 7,1 млн человек. Такие данные приводит Управление верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН.

Самый большой поток вынуж­денных переселенцев идет через Польшу. По данным на 11 апреля, на территорию этой страны въехали из Украины более 2,6 млн человек.

В УВКБ отмечают, что эти данные отражают только чис­ло людей, которые пересекли украинскую границу. Многие из них отправились в другие страны – преимущественно в европейские.

На втором месте по числу беженцев находится Румыния, границу этой страны пересек­ли более 701 тыс. человек. Еще порядка 433 тыс. направились через границу в Россию, около 430 тыс. человек – в Венгрию, свыше 413 тыс. – в Молдову. В Словакию, по данным УВКБ, прибыли, ориентировочно, 320 тыс. человек, в Беларусь – около 21 тыс.

О катастрофической ситуации в стране рассказала в интервью CNN по электронной почте суп­руга президента Украины Елена Зеленская. Она в мирное время занималась программами по поддержке и защите прав женщин и детей и продолжила эту работу в период эскалации воен­ного конфликта.

– Теперь мы говорим не о здоровом питании, а в принципе о питании. О выживании наших детей. Половина из них была вынуждена уехать за границу. Тысячи пострадали физически и эмоционально, – сказала Елена Зеленская.

В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев отметили еще один факт, на который мировое сообщество обращает, по мнению экспертов, недостаточное внимание. Среди вынужденных переселенцев из Украины практически 90% – это женщины и дети, в том числе несовершеннолетние без сопровождения взрослых.

Так сложилось, к сожалению, что именно эти категории являются «целевой группой» для торговцев людьми и других преступников. Об этом заявила 12 апреля заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев Джиллиан Триггс. Она подчеркнула, что УВКБ прилагает все усилия для того, чтобы предупредить украинских беженцев об опасности столкновения с преступниками, которые попытаются воспользоваться уязвимым положением людей, заманить их в ловушку, пообещав бесплатный транспорт, жилье, работу или какую-либо иную помощь.

– Пока, к счастью, таких случаев немного, но мы призываем не расслабляться, – сказала Джиллиан Триггс.

Торговля людьми принимает самые различные формы, уточняют эксперты УВКБ. Это может быть сексуальная экс­плуатация, рабский труд, вовлечение жертв в преступные действия, попрошайничество и другие формы деятельности по принуждению.

Самое эффективное оружие против преступных групп – информирование. Беженцев необходимо предупредить о том, кто и как может на них «охотиться». Кроме того, правительства принимающих стран обязаны обеспечить защиту для прибывающих переселенцев, четкую и простую процедуру их регистрации и идентификации.

Как отметили в УВКБ, сейчас речь идет о беспрецедентно большом потоке прибывающих в Европу вынужденных переселенцев из зоны боевых действий, поэтому эксперты Управления верховного комиссара по делам беженцев оказывают правительствам принимающих стран помощь в организации приема потока людей.

Кроме того, на границе Украины ЮНИСЕФ открыты так называемые «голубые точки», где беженцы могут отдохнуть в безопасности, получить питание, медикаменты, предметы первой необходимости и консультации по правовым и бытовым вопросам. Также на территории Украины учреж­дения ООН распространяют брошюры и другие информационные материалы, проводят беседы с людьми, рассказывая, как избежать ловушек, расставленных преступными группами.

О старте новой инициативы по поддержке жителей Украины в течение следующих двух лет объявила Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

– По предварительным оценкам, Украина может потерять почти два десятилетия социально-экономического прогресса. Девять из десяти украинцев рис­куют оказаться за чертой бедности, – отметил, представляя новую инициативу, админист­ративный сотрудник ПРООН Ахим Штайнер.

Планируется, что в рамках новой двухлетней программы поддержки Украины ПРООН будет оказывать помощь правительству страны для поддержания экономики и производства. Одновременно Программа развития в сотрудничестве с другими организациями ООН продолжит наращивать объе­мы гуманитарной помощи населению, пострадавшему от военных действий.

Компоненты новой программы – это, во-первых, поддержка усилий правительства Украины по минимизации последствий кризиса и предоставлению жизненно важных государственных услуг. Во-вторых, ПРООН будет поддерживать развитие человеческого капитала, использование экономического потенциала и освоения природных ресурсов страны для повышения устойчивости украинской экономики. Третий компонент – укрепление и поддержка со стороны ПРООН­ институтов гражданского общества для защиты прав человека и расширения прав и возможнос­тей всех украинцев.

«ПРООН будет уделять особое внимание наиболее уязвимым слоям населения и обеспечению равного доступа женщин и девочек к удовлетворению основных потребностей и к средствам существования. Решение проблемы повышенной уязвимости женщин к насилию, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом, является приоритетной задачей», – отмечено в пресс-релизе Прог­раммы развития ООН.

ПРООН также намерена привлекать к сотрудничеству местные учреждения власти и представителей гражданского общества.

ОБЩЕЕ МИРНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Рядовые казахстанцы продолжают собирать помощь для украинцев, пострадавших от военных дейст­вий. Активность граждан РК отмечают международные СМИ. Накануне издание Deutsche Welle посвятило репортаж тому, как в Алматы организован сбор гуманитарных грузов для украинского народа.

Помещение для центра сбора помощи в городе предоставили бесплатно. Сначала коробки с продуктами и предметами первой необходимости отправляли самолетами на украинско-польскую границу, теперь, по словам волонтеров, доставляют в Украину по земле. Удалось договориться с украинскими водителями грузовиков, которые находятся в Казахстане.

Им оплачивают топливо, помогают вернуться на родину, и они доставляют на своих машинах гуманитарный груз. Как рассказывает корреспондент издания, в коробки казахстанцы вкладывают также свои письма, в которых выражают теплые слова поддержки и пожелания мира.

– Мне просто совесть не позволила сюда не прийти. Я очень хорошо понимаю, что в Украине сейчас происходит, там разворачивается гуманитарная катаст­рофа. Конечно, есть огромные проблемы, которые мы не можем решить из Казахстана. Но мы можем хоть чем-то помочь людям, которые пострадали, – говорит житель Алматы Илья Соскин, участвующий в сборе гуманитарной помощи.

10 апреля в Алматы прошел благотворительный фестиваль в поддержку Украины. Художники и ремесленники продавали свои произведения с символикой этой страны.

В арт-пространстве на улице Барибаева, 36 продавались плетеные браслеты в желто-голубых цветах, футболки с ручной росписью и принтами в поддержку Украины. На открытом воздухе проводились мас­тер-классы по приготовлению блюд украинской кухни и другие фестивальные мероприя­тия. Все вырученные средства были направлены на специальный счет посольства Украины в Казахстане для оказания помощи украинскому народу.

Тем временем переговоры по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной продолжаются в режиме видеоконференций. Цент­ральными вопросами остаются нейтральный статус Украины и гарантии безопасности для страны. Переговорный процесс длится более полутора месяцев.

Представители обеих сторон отмечают, что переговоры замедлились и идут тяжело, но они будут продолжены.