Общество
Вокруг водоснабжения Павлодара разгорается скандал
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

В то время, как предприятие-монополист заявляет, что снабжение Павлодара питьевой водой находится под угрозой из-за донных наносов иртышского песка, в акимате успокаивают: мол, повода для беспокойства нет.

Скандальное заявление на днях сделали представители двух ТОО: «WEST-Квазар» и «Павлодар-Водоканал». Последнее – монополист, предоставляющий областному центру услуги водоснабжения и водоотведения, а первое сейчас – его единственный учредитель.

Чтобы сообщить общественности о своих опасениях из-за непростой, по их мнению, ситуации, представители компаний почему-то выбрали столицу – именно здесь они провели пресс-конференцию, а вот встретиться с павлодарскими журналистами не сочли нужным. В Нур-Султане же монополист утверждал, что наносы песка в районе водоприемных оголовков насосной станции Южного водозабора (а это единственный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения областного центра) якобы приводят к критической ситуации.

Всему виной некая песчаная гряда на дне Иртыша, из которой формируются наносы песка, и вот они, дескать, неотвратимо приближаются к гидротехничес­ким сооружениям. Жуть!

Инициаторы пресс-конференции подали все таким образом: в 2018–2020 годах в рамках контракта на недропользование компания «WEST-Квазар» не просто добывала песок, чтобы выпускать из него коммерческие стройматериалы, а проводила таким образом работы по очистке русла Иртыша от наносов песка.

Оказывается, главной целью была защита системы водоснабжения Павлодара. Стоит добавить, что «новости» о подобной расчистке дна реки и вообще о существовании песчаной гряды прозвучали впервые именно в столице – в Павлодаре такой информации прежде не было ни от монополистов, ни от экологов.

А вот фамилия владельцев этих фирм – семьи Шпейзеров – в Павлодаре хорошо знакома всем. В том числе и по скандалам, связанным с точечной застройкой из «красного кирпича», например, на территории бывшего школьного стадиона.

Строительный бизнес и производство стройматериалов давно сделали репутацию разным компаниям, связанным с семьей Шпейзеров.

Чтобы ТОО «WEST-Квазар» было удобнее добывать и складировать песок, предприятие арендовало у государства земельные участки, прилегающие к водозабору, но дальше начались проблемы.

Еще в марте «Казахстанская правда» подробно рассказывала о судебной тяжбе, которую ТОО «WEST-Квазар» проиграло – земельные участки пришлось вернуть.

В публикации «Пойменное безо­бразие» (17 марта 2021 года) мы сообщали о том, что еще в декабре 2017-го и феврале 2018-го отдел земельных отношений Павлодара заключил с ТОО «WEST-Квазар» договоры аренды на три земельных участка вблизи первого подъе­ма Южного водозабора Павлодара общей площадью 12,8 га. Летом 2018-го товарищест­ву было предоставлено право временного землепользования на условиях аренды сроком на 25 лет – для складирования песка.

Затем один из трех участков разделили еще на три, причем у двух «новых» наделов в феврале 2019 года меняется целевое наз­начение – теперь они идут для строительства и обслуживания водохозяйственных и гидротехнических зданий и сооружений. На основании смены назначения заключаются и новые договоры аренды.

Казалось бы, на этом все – работаем, строим... Но в октябре 2020 года управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области обратилось в суд с требованием признать все вышеперечисленные договоры недействительными и даже обязать ответчика провести рекультивацию нарушенных земель. Ведомство было вынуждено пойти на такой шаг, поскольку получило предписание от природоохранной прокуратуры.

Суть в том, что ТОО «WEST-Квазар» не является специальным водопользователем, для которого необходимо строительство и обслуживание водохозяйственных и гидротехнических зданий и сооружений. В решении суда так и указано: у товарищества разрешения на специальное водопользование не имеется, непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений (к Южному водозабору) построенные товариществом объекты не имеют.

В общем, сейчас земельные участки возвращены государству, и, более того, госорганы через суд пытаются отменить акты ввода в эксплуатацию на те объекты, которые там успели построить.

И вот из плоскости судебных взаимоотношений эти споры перешли в разряд громких заявлений. В пресс-релизах, которые рассылают от имени ТОО «WEST-Квазар», указано: «В настоящее время ситуация с наносами пес­ка только обостряется, и не проводить работы по очистке русла недопустимо, так как это повлечет прекращение подачи воды в Павлодар, что является прямой угрозой жизнеобеспечению города».

Аким Павлодара Асаин Байханов попытался успокоить горожан – он ответил на вопросы региональной прессы на онлайн-брифинге, где сообщил: никакой угрозы водоснабжению города нет. А также пояснил: сам узнал о заявлениях монополиста о «песочной» угрозе от журналистов и даже созвонился с руководителем ТОО «Павлодар-Водоканал» Анатолием Моисеем, который сообщил, что не в курсе столичной пресс-конференции.

– Какой-либо угрозы того, что Павлодар окажется без воды, нет и быть не может: песок – не такой фактор, что за один день появляется. Данный водозабор существует с 1960-х годов, в 1984-м проведена его полная реконструкция, с этого времени никогда песок не добывали, река так же в том же русле существовала, – заявил Асаин Байханов на брифинге.

Отметим: ни одна из сторон не приводит каких-либо фактичес­ких доказательств наличия либо отсутствия песчаной угрозы. А ведь исследование местности, проведенное экспертами, экологами с привлечением водолазов и фиксацией всего этого на специальную аппаратуру, могло бы расставить все точки над i, коль уж речь идет о водоснабжении целого города.

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