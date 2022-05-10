Волчица напала на людей в ЗКО, пострадали ребенок и трое взрослых

В селе Шоктыбай Шынгырлауского района Западно-Казахстанской области волчица вошла в село и напала на людей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

Пострадали трое взрослых и один ребенок. Все они были госпитализированы в районную больницу, где им была оказана медицинская помощь.

"Всем ввели антирабическую сыворотку. На сегодня ребенок и двое взрослых отпущены домой. Одна женщина остается на стационарном лечении", - рассказали в акимате района.

Волчицу удалось ликвидировать. Ее голову направили на экспертизу на предмет бешенства. Ликвидировали и собак, которых волчица успела покусать.

Отмечается, что сельчане сначала приняли волчицу за бродячую собаку.