Волков: Выборы сельских акимов - важный шаг по реализации ключевых политических реформ Президента

Фото: пресс-служба Сената
Председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков встретился с вновь избранным акимом Ельтайского сельского округа Карасайского района Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.
В ходе встречи сенатор подчеркнул, что прошедшие прямые выборы акимов городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов стали важным шагом в реализации ключевых политических реформ Главы государства. По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева Парламентом были приняты соответствующие изменения в законодательстве. Главная цель проводимой работы - совершенствование избирательной системы, укрепление системы местного самоуправления, повышение активности населения при реализации своих конституционных прав, а также повышение роли политических партий.
«Прямые выборы сельских акимов знаменуют новый этап политической модернизации из президентского пакета политических реформ. Впервые в истории независимости гражданам Казахстана предоставлена возможность напрямую избирать акимов и активно участвовать в решении вопросов местного значения»
, - сказал Владимир Волков.
В этот же день сенатор встретился с жителями Ельтайского сельского округа. Депутат ознакомился с оснащенностью участкового пункта полиции, а также с ходом подготовки школ к предстоящему учебному году.
Особое внимание Владимир Волков уделил вопросам безопасности учебных заведений: наличию и бесперебойной работе тревожных кнопок, турникетов, сигнализаций и др. Сенатор отметил, что защита детей и безопасность в школах являются на сегодня приоритетными задачами.