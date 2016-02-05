Далекий предок писателя был датским почт­мейстером, которого в Россию пригласил русский царь Петр I, а отец Альфред Бек – генерал медицинской службы в российской армии. Сам Александр Бек в 16 лет вступил в Красную армию и участвовал в гражданской войне. Когда началась Великая Отечественная, он вступил в Краснопресненскую стрелковую дивизию мос­ковского ополчения и с винтовкой в руках защищал свой город.

На фронте он стал военным корреспондентом и провел под Москвой и первые месяцы войны, когда готовилась оборона, и зиму, среди войск, переходивших в наступление. В начале 1942 года он посетил Панфиловскую дивизию, где и начал работу над книгой «Волоколамское шоссе».

Произведение представляет собой рассказ командира одного из батальонов старшего лейтенанта Бауыржана Момышулы. Структурно оно состоит из четырех вполне самостоятельных повестей, в каждую из которых вошло по 10–17 глав. Уже из их названий можно понять, о чем в них повествуется – «Страх», «Не умирать, а жить!», «Генерал Иван Васильевич Панфилов», «Попробуйте, сразитесь с нами!», «Накануне боя», «Один час с Панфиловым», «Бой на дороге», «Винтовочка, винтовочка, не выручишь ли ты нас?», «Последняя встреча», «Он будет жить».

Писатель накапливал материал для повести, встречаясь с бойцами и командирами дивизии, сформированной, как известно в Казахстане, в Алматы. Но больше всего сведений он почерпнул из бесед с Бауыржаном Момышулы. Тем не менее главным действующим лицом повести стал не комбат Бауыржан Момышулы, а бойцы его батальона. И это не случайно. Так, в одной из глав на просьбу Александра Альфредовича рассказать подробней о себе, мол, ему, как писателю, хочется увидеть своего героя в разных гранях, казахстанец ответил: «Я рассказываю не вам, а грядущему поколению. Было бы глупо и неблагородно подсовывать сюда собственную биографию».

Батальон Бауыржана Момышулы не раз оказывается в окружении, затем с боями прорывается к своим, причем командиру не только удавалось сохранить подразделение как боевую единицу, но и вернуться с победой. Генерал Панфилов делает батальон Момышулы резервным, главная боевая задача которого – как можно сильнее измотать врага и замедлить его наступление на Москву. И автор показывает бойцов, как реальных людей со своими слабостями, боящихся смерти. У него не встретишь таких слов: «Не ведая страха, панфиловцы рвались в бой». Так, по мнению Бауыржана Момышулы, пишут «ефрейторы литературы», те, кто в своем сочинительстве воображает, что воюют какие-то сверхъес­тественные люди.

Во Франции литературные критики назвали повесть «Волоколамское шоссе» шедевром военной прозы, итальянские посчитали ее наиболее значимым произведением военных лет, произведение штудировали финские курсанты в военной академии, для будущих офицеров армии обороны Израиля чтение этой книги на иврите было обязательным.

А мне на ум приходят строки Евгения Долматовского, также бывшего на войне военным корреспондентом, попадавшего в плен, бежавшего из него: «Когда судьба Москвы и всей России/;Сошлась к Волоколамскому шоссе./;На том шоссе, на той дороге узкой,/;Плечом к плечу, как памятник в веках,/;Стояли за Москву казах и русский,/;Стояли насмерть русский и казах…».