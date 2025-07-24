За первое полугодие 2025 года организовано более 27 тысяч мероприятий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках Дорожной карты на 2024–2026 годы свою работу координируют Национальный и 20 региональных фронт-офисов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По данным ведомства, за первое полугодие 2025 года организовано более 27 тысяч мероприятий с участием волонтёров, что в несколько раз превышает показатели прошлого года.

С начала марта по всей стране проходит «Марафон добрых дел». За это время участниками было совершено более 1600 акций помощи и инициатив, охвативших социальные, экологические и культурные сферы.

По поручению Президента страны разработано международное положение о Форуме волонтёров СНГ, на основе которого учреждён ежегодный Форум волонтёров Содружества.

Казахстан также активно готовится к Международному году волонтёров: с начала года в регионах проведено 10 фокус-групп, а два казахстанских добровольца направлены в международные секретариаты в Турции и Таиланде.

Волонтёры оказывают помощь в домах престарелых, приютах, детских домах, участвуют в спасательных операциях и обучающих проектах.

В каждом регионе страны действуют «клубы долголетия» с участием граждан старше 63 лет, которые также вносят вклад в социальные и экологические инициативы.

Развивается правовое волонтёрство: более 3,5 тысяч юристов и студентов юридических факультетов помогают населению. За полгода бесплатную юридическую консультацию получили свыше 9 тысяч человек.

Центральным инструментом координации остаётся платформа Qazvolunteer.kz. Сегодня на ней зарегистрированы более 3,7 тысяч организаций и порядка 1,2 тысяч активных проектов.

Волонтёрское движение продолжает расти и объединяет людей, готовых помогать и менять жизнь к лучшему.