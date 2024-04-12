Волонтеры, гуманитарные грузы, спецтехника – АНК помогает по всем направлениям

Общество
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Лилия Сыздыкова

Почти 400 млн тенге составляет объем гуманитарной и благотворительной помощи по линии АНК

Традиции взаимной поддержки в трудных ситуациях в Казахстане необычайно сильны, что становится совершенно очевидно в периоды ЧП. Когда приходит беда, в оказание помощи включаются все – комплексные меры, принимаемые государством, усиливаются вкладом волонтеров, общественных объединений, коммерческих организаций, различных фондов и просто неравнодушных граждан.

Ассамблея народа Казахстана в такую работу всегда включается в числе первых. Нынешняя сложнейшая ситуация с паводками не стала исключением. Уже с первых дней прихода большой воды АНК и многочисленные структуры в ее составе развернули активную деятельность по всей стране. Для ее координации был оперативно создан Республиканский штаб АНК по оказанию помощи пострадавшим регионам, который возглавил общественный замес­титель Председателя ассамблеи Акбаржон Исмаилов. В его состав вошли депутаты Сената Парламента от АНК, председатели и члены этнокультурных объединений, «Ассамблея жастары», волонтеры, благотворители.

По информации Республиканского штаба, по стране задействованы более 11,3 тыс. волонтеров АНК, которые активно помогают сотрудникам государственных органов и служб ЧС, оказывают посильную помощь в эвакуационных пунктах, штабах, проводят разъяснительную работу, работают с пострадавшими.

По линии региональных ассамблей в пострадавшие от паводка области направлены 385 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Кроме того, силами АНК привлечены 28 единиц специальной техники, необходимой для борьбы с паводками (экс­каваторы, самосвалы и другие).

Общий объем оказанной благотворительной и гуманитарной помощи составляет почти 400 млн тенге. И это только по данным на 11 апреля. Работа продолжается.

Паводки этого года – беспрецедентные в ретроспективе многих десятилетий. Меры по борьбе со стихией и ликвидации последствий паводков принимаются соответствующие. Хотя непосредственно ЧС было объявлено всего в половине регионов страны, в работу по оказанию помощи и поддержки пострадавшим включилась буквально вся страна.

Только по линии АНК по всей респуб­лике организованы десятки пунктов прие­ма гуманитарной помощи (их адреса и контакты можно найти в официальных аккаунтах АНК во всех социальных сетях). Волонтерские центры открыты в домах дружбы во всех регионах. Ассамб­леей запущен специальный проект «Жүректен жүрекке», в рамках которого идет отправка гуманитарных грузов.

Представители этнокультурных объединений и структур АНК (сюда входят многочисленные советы матерей, аксакалов, медиации и другие) обеспечивают как пострадавших, так и спасателей продуктами, горячим питанием, одеждой, необходимыми товарами.

Не менее важно, что АНК по своим каналам ведет информационную поддерж­ку противопаводковых мероприятий в пострадавших регионах. Учитывая то, как быстро любая внештатная ситуа­ция, а тем более ЧП таких масштабов, обрастает фейками, безответственными домыслами, откровенным скамом, держать людей в курсе реального положения дел – это всегда сверхважная задача. Не случайно об этом упомянул и Президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к казахстанцам по поводу паводков. Призыв Главы государства к СМИ и блогерам не распространять непроверенные сведения, а к гражданам – доверять только официальным источникам информации остается актуальным. Гражданская ответственность и консолидация людей – это уже немалый вклад в решение проблемы.

Ассамблея народа Казахстана, «Ассамблея жастары», этнокультурные объединения эти качества проявляют и продвигают. Под хештегом #ANK #jurektenjurekke #ҚХАхалықпен делятся с согражданами наблюдениями, фото, видео с мест событий, показывая, что солидарность и единство, поддержка и благодарность для казахстанцев – норма жизни.

#паводок #АНК #помощь #волонтеры #подтопление #гуманитарная помощь

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