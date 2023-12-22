Волшебная сказка

Сказочный балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в яркой и выразительной хореографии Василия Вайнонена в постановке народной артистки России Алтынай Асылмуратовой – еще один успешный проект сотрудничества «Астана балет» и Казахской национальной академии хореографии, в которой выдающийся балетмейстер современности является художественным руководителем.

«Щелкунчик» – одна из знаменитых волшебных историй, завое­вавшая мировую славу и ставшая традиционным символом рождест­венских и новогодних праздников. Эта сказочная история о Маше – неж­ной девочке с отважным и любящим сердцем, которая сумела вернуть Щелкунчику его настоящий облик. Интересный, а главное – добрый сюжет балетного спектакля «Щелкунчик» не оставит равнодушным как юного, так и взрослого зрителя, уверяет руководитель отдела концертной деятельности Казахской национальной академии хореографии Гульнар Алиева.

– У нас есть маленькие детки, которые только вчера начали профессиональное обучение в академии хореографии и уже горят желанием стать частью спектакля, но пока им недостает необходимого опыта. Сначала мы сажаем их под елку в роли кукол, и на сцене они уже наблюдают за тем, какие разворачиваются события. Дети постарше исполняют роли солдатиков, мышей, а также сольные партии маленькой Маши, Короля мышей. Это сильно мотивирует учеников к дальнейшему обучению, они начинают понимать смысл ежедневной кропотливой работы в зале, заражаются волшебной атмосферой театра. Ценность «Щелкунчика» Василия Вайнонена для обучающихся в том, что в спектакле есть партии для разных возрастов, в процессе восьмилетнего обучения ученики проходят путь от куклы, сидящей под елкой, до сложных партий Cнежинок, Розового вальса и главных героев, – рассказывает Гульнар Алиева.

Ежегодно Казахская национальная академия хореографии для участия в «Щелкунчике» готовит от двух до трех составов уча­щихся, а это около 200 воспитанников, которые задействованы в трех актах спектакля.

– Мы стараемся выпускать всех детей, которые справляются с исполнением танцев, чтобы они приобрели свой опыт выхода на сцену. Поэтому готовим такое большое количество участников. Вол­нуются все без исключения: и дети, и преподаватели, ведь они в большей степени несут ответственность перед зрителем, который пришел в театр окунуться в мир сказки, – продолжает Гульнар Алиева.

В этом году «Щелкунчику» Петра Чайковского исполнился 131 год. Впервые балет был показан в декабре 1892 года на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. А вот на сцене театра «Астана балет» «Щелкунчик» был представлен казахстанскому зрителю в 2017 году и стал новогодней традицией, участие в котором ежегодно принимают воспитанники Казахской национальной академии хореографии.

Посмотреть сказочную феерию «Щелкунчик» в театре «Астана балет» ценители искусства балета смогут с 25 по 31 декабря.