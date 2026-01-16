Иллюстратор детских книг Оксана Щибунок работает на грани между словом и образом, где каждая линия должна быть честной и выверенной, а цвет – теплым и живым.

– Мой путь в мир детской иллюстрации начался с простого желания видеть вокруг себя прекрасное. С раннего возрас­та меня привлекали книжки с яркими картинками. Я любила рассматривать рисунки, сопровождавшие сказки и рассказы. Вероятно, именно по этой причине на подсознательном уровне меня всегда тянуло к изобразительному искусству, – начала свой рассказ Оксана Щибунок.

Как и многие другие, в детстве она зачитывалась волшебными историями, которые были проиллюстрированы знаменитыми художниками Владимиром Сутеевым и Иваном Билибиным. Это были гиганты своего времени в мире детской литературы.

– Правда, в то время я боялась смотреть на «Ежика в тумане», – с улыбкой призналась иллюстратор. – Для меня тогда это было чем-то похожим на современные работы по Стивену Кингу. Сегодня же я понимаю, что его авторы Юрий Норштейн и Франческа Ярбусова – настоящие мастера своего дела, поскольку смогли создать такое гениальное произведение с яркими персонажами.

Когда-то в ЦУМе продавали картины местных художников, и на одной из них были изображены фрукты, лежащие на подоконнике, а рядом – огромный цветок лилии.

– Именно эта композиция вызвала у меня жгучее желание научиться рисовать, – вспоминает художница.

Она стала посещать клуб любителей искусств, где научилась держать карандаш и кисть, чувствовать цвет, видеть свет и тени. Но классическая школа рисования постоянно загоняла ее в рамки, в то время как ей хотелось чего-то большего и разнообразного.

– Помнится, глядя на мою работу, написанную маслом, наставница заметила, что техника исполнения не соответствует традиционной живописи, а больше напоминает декоративное направление, и посоветовала мне обратить внимание на акрил. Тогда, честно говоря, мне показалось обидным услышать такое от педагога, но все же я попыталась освоить новый материал. Правда, со временем поняла, что и это не совсем то, чего мне хотелось, – продолжает Оксана.

Позже она увидела работы комиксис­тов, которые рисовали в смешанной технике, используя акварель, акрил, маркеры, линеры, карандаши и другие средства. Это оказалось как раз тем, что ей нравилось: полная свобода выражения, выбора средств, композиции, образов… Постоянно экспериментируя, она приш­ла к тому, что ее привлекают полноценные творческие работы к произведениям в текстовом формате. Со временем это направление стало одним из основных в ее деятельности.

Оксана Щибунок черпает вдохновение отовсюду. Она любит смотреть фильмы, читать книги, бродить по Интернету, а также посещать театр, музей и, безусловно, галерею. Кроме того, ей нравится общаться с коллегами по цеху, декораторами спектаклей, писателями. От обилия впечатлений и информации в голове невольно начинают возникать различные идеи, образы, новый вымышленный мир, которые так и просятся на бумагу.

– Я также слежу за творчеством ряда современных художников. Благодаря Всемирной сети есть возможность не только заглянуть за кулисы и наблюдать за процессом создания их работ. По возможности я пополняю свою биб­лиотеку книгами с их иллюстрациями. Многие из них – настоящие легенды на своем поприще, – говорит художница.

Несмотря на то что век цифровых технологий сегодня позволяет заниматься компьютерной графикой, Оксана Щибунок предпочитает работы, выполненные «живыми» материалами. При этом она не сторонится современного искусства, и ее восхищает творчество мастеров CG.

– В компьютерной графике, безусловно, есть свои преимущества. К примеру, можно использовать какие-то эффекты, стирать то, что не получилось, или одним движением возвращать первоначальный вариант вместо того, чтобы рисовать все с нуля. На бумаге же этого не сделаешь. Тем не менее «цифра» не заменит, к примеру, запах краски или удовольствие от работы карандашным графитом, – отмечает моя собеседница.

Вспоминая работу над первой книгой «Тайна сказочника», Оксана Щибунок отметила, что для нее это был уникальный опыт. На тот момент она любила использовать большой формат, а это оказалось проблемой для производственного процесса. Трудностью стала оцифровка работ. По признанию таразской художницы, иллюстрирование книги вызвало у нее совсем иные ощущения, нежели просто писать портреты, даже с добавлением деталей и стилизации.

– Особый интерес представляет работа с текстом, когда нужно придумать, как должны выглядеть описанные герои, где и в какой обстановке происходят действия. Важно также выбрать подходящий момент, который станет картинкой. К тому же после всего этого нужно, чтобы результат работы совпал с видением автора текста. А это бывает не всегда. Нужно понимать, что работа над книгой очень кропотлива и трудна, – отмечает художница.

Но все препятствия на пути и переживания исчезают, когда в руках держишь готовую книгу, над которой работа не прекращалась на протяжении года. Лис­таешь ее, а на страницах – целая история и море воспоминаний, связанных с созданием произведения.

– Сразу в голове всплывают поиски образа главного героя. Он стал собирательным. За прототип я взяла лицо автогонщика Айртона Сенны. Также прибегала к помощи сестры, когда мне нужно было нарисовать какую-то эмоцию, я просила позировать ее, – рассказывает Оксана Щибунок.

По ее словам, образы встречаются повсюду. Так, другой известный автогонщик Даниэль Риккардо, стоявший на подиуме после победы и пивший шампанское прямо из ботинка, стал источником вдохновения для создания еще одного персонажа, воплощавшего короля вечеринок. А неприятный знакомый в окружении художницы так и напрашивался превратиться на страницах книги в страшного тролля.

– Убеждена, что миссия художника детских книг – нести радость, легкость, то, что увлекает и заставляет рассматривать, а еще обязательно думать и рассуждать, – говорит Оксана Щибунок. – Надеюсь, у меня получается делать это. Хочется, чтобы было интересно, чтобы тот, кто смотрит на рисунок, учился видеть и замечать.

За плечами таразской художницы работа над девятью книгами Натальи Сологуб. Каждая из них дорога обеим. Оксана Щибунок благодарна автору за возможность работать над такими интересными проектами, как «Стеклянный цветок», «Мешок счастья», «Муравей», «Снежинка», «Страна мечты» и другие. В них поднимаются темы дружбы, добра, трудолюбия, заботы о близких, любви к животным.

– Каждая история – это погружение в мир, где юные читатели находят ответы на важные вопросы. Для нас с Натальей Евгеньевной это почти 10 лет сотрудничества, благодарю ее за доверие и за то волшебство, что мы сотворили вместе, – сказала Оксана Щибунок.

По ее словам, на презентации книг обычно приходят школьники, многие из которых увлекаются рисованием. После встреч некоторые выражают желание стать иллюстраторами книг и комиксов.

– Совсем юные гости иногда представляют себя на месте героев историй. В одной из них рассказывается о гномике, которому помогали найти мешок счастья зайчики. Помнится, некоторые дети пришли в костюмах лесных зверьков. Это было приятно. Да и моя племянница всегда готова надеть заячьи ушки и помочь найти счастье и волшебство, – с улыбкой говорит художница.

В будущем ей хотелось бы проиллюст­рировать популярную «Алису в Стране чудес», а также заняться новыми проектами, чтобы снова искать персонажей, придумывать стиль и надолго буквально закопаться в своей мастерской, чтобы затем выдать что-то удивительное.

Мир Оксаны Щибунок населяют герои, которые умеют улыбаться глазами, звери с человеческими характерами и места, где хочется задержаться подольше. Эти рисунки остаются с юными читателями надолго, всплывая в памяти вместе с запахом бумаги и ощущением тихого счастья от прочитанной перед сном книги.