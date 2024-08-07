Волшебство ручной работы

Статьи
88
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского проходит выставка рукоделия. Порядка 400 работ знакомят с историей и современностью рукоделия XIX–XXI веков.

фото автора

Впервые из фондов музея представлены зрителям многочисленные образцы вышивки – крестом, гладью, бисером, ришелье. Среди них есть вышитые полотна с изображением литературных и сказочных персонажей. Можно познакомиться и с историей вязания крючком и спицами – это салфетки, кофты, великолепные панно, кашпо и коврики.

В экспозиции множество аксессуаров, предназначенных для рукоделия, среди которых сереб­ряный и железный наперстки, старинные пуговицы, мулине и крючки, тесьма и деревянные юрки, шкатулки для рукоделия и портняжные ленты для измерений. Привлекают внимание редкие швейные машинки 1895 и 1902 годов, вязальная машинка 1928 года и приборы для вязания 1980–1990-х, детский ткацкий станок, угольные и электрические утюги, детские швейные машины...

Современное искусство ручной работы представили шесть мастеров Семея. Людмила Евдокова продемонстрировала разнообразные техники: панно из растительных элементов, рыбьих костей, речной гальки, а также работы из соленого теста и авторских кукол.

Работы из дерева члена Союза этнодизайнеров РК Айдара Елубаева передают национальный колорит. Панно и куклы Бакыт­жан Шапеновой погружают в особый мир казахского декоративно-прикладного искусства в его современном прочтении. Надежда Маркова и Екатерина Гуляева представили большую палитру возможностей вязания крючком – от вязаных игрушек до вязаного алфавита.

#Семей #музей #рукоделие #выставка рукоделия

Популярное

Все
В Риддере неравнодушная женщина приютила потерявшуюся девочку
На песке осталась обувь...
Попались, фальшивомонетчики!
Атбасар у трех дорог. В следующем году небольшой степной город отметит 180-летний юбилей
Подведены итоги І Республиканского конкурса певцов «Қазақтың Ақбаяны»
Геннадий Насонов: «Наши победы еще впереди»
Новобранцы приняли присягу
НеСНОСный процесс
Волшебство ручной работы
Здоровье в моде!
Большая миссия малой прессы
На ковре-самолете, мимо радуги…
В Таразе открылся ревматологический центр
О хлебе насущном
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Токаев произвел назначения в своей администрации
Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
АЭС: быть или не быть?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Две недели без газа и горячей воды
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
Снимок французского фотографа признали самым красивым на Олимпиаде
Этот ролик обжег сердца
Традиционные для юга арбузы и дыни научились выращивать в целинном климате близ столицы
Изучать язык на свежем воздухе предложили в Алматы
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
«Мертвые души» и незаконные надбавки
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Токаев поздравил победителей Международной химической олимпиады
Олимпиада в Париже: Головкин открыл соревновательный день в боксе
Несколько участков дорог перекроют в Астане
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
В Таразе открылся филиал российского университета
Эпос Султана Раева
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Читайте также

В Таразе открылся ревматологический центр
Большая миссия малой прессы
На ковре-самолете, мимо радуги…
Здоровье в моде!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]