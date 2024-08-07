Волшебство ручной работы

Впервые из фондов музея представлены зрителям многочисленные образцы вышивки – крестом, гладью, бисером, ришелье. Среди них есть вышитые полотна с изображением литературных и сказочных персонажей. Можно познакомиться и с историей вязания крючком и спицами – это салфетки, кофты, великолепные панно, кашпо и коврики.

В экспозиции множество аксессуаров, предназначенных для рукоделия, среди которых сереб­ряный и железный наперстки, старинные пуговицы, мулине и крючки, тесьма и деревянные юрки, шкатулки для рукоделия и портняжные ленты для измерений. Привлекают внимание редкие швейные машинки 1895 и 1902 годов, вязальная машинка 1928 года и приборы для вязания 1980–1990-х, детский ткацкий станок, угольные и электрические утюги, детские швейные машины...

Современное искусство ручной работы представили шесть мастеров Семея. Людмила Евдокова продемонстрировала разнообразные техники: панно из растительных элементов, рыбьих костей, речной гальки, а также работы из соленого теста и авторских кукол.

Работы из дерева члена Союза этнодизайнеров РК Айдара Елубаева передают национальный колорит. Панно и куклы Бакыт­жан Шапеновой погружают в особый мир казахского декоративно-прикладного искусства в его современном прочтении. Надежда Маркова и Екатерина Гуляева представили большую палитру возможностей вязания крючком – от вязаных игрушек до вязаного алфавита.