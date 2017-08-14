Вооруженные грабители напали на игорное заведение в Шымкенте

В Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента поступило сообщение о разбойном нападении на одно из игорных заведений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.
Прибывшие по адресу полицейские установили, что ночью в помещение ворвались неизвестные лица с оружием в масках. Угрожая охраннику оружием, они попытались завладеть деньгами, выстрелив в кассовый аппарат. Однако попытка оказалось неудачной и злоумышленники ни с чем скрылись с места преступления.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП и возбудили уголовное дело по статье 192 "Разбой".
С целью раскрытия разбойного нападения и задержания подозреваемых лиц, в отделе полиции создали следственно-оперативную группу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента по "горячим следам" задержали подозреваемых, 1986 и 1988 годов рождения, жителей Шымкента.
При обыске в гараже у одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств: маски, автомат, пистолет "ПМ", травматический пистолет и патроны к ним.
В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: 192 "Разбой" и 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.
Прибывшие по адресу полицейские установили, что ночью в помещение ворвались неизвестные лица с оружием в масках. Угрожая охраннику оружием, они попытались завладеть деньгами, выстрелив в кассовый аппарат. Однако попытка оказалось неудачной и злоумышленники ни с чем скрылись с места преступления.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП и возбудили уголовное дело по статье 192 "Разбой".
С целью раскрытия разбойного нападения и задержания подозреваемых лиц, в отделе полиции создали следственно-оперативную группу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента по "горячим следам" задержали подозреваемых, 1986 и 1988 годов рождения, жителей Шымкента.
При обыске в гараже у одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств: маски, автомат, пистолет "ПМ", травматический пистолет и патроны к ним.
В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: 192 "Разбой" и 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.