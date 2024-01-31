Вопреки здравому смыслу

Общество
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Наталия Портнягина

Западноказахстанскими полицейскими остановлена праворульная машина, пассажирами которой были шесть школьников из села Шабдаржап Акжаикского района. Они направлялись в Уральск на областную олимпиаду.

фото из архива "КП"

Педагоги, которые должны были сопровождать детей, уехали на другой машине. Между тем совсем недавно, после череды смертельных аварий, начальник областного департамента полиции Арман Оразалиев рекомендовал западноказахстанцам не пользоваться такси на праворульном управлении. Тогда он напомнил, что, согласно правилам перевозок пассажиров и багажа автотранспортом, использование праворульных автомашин запрещается.

Автомобиль направили на штрафстоянку, полицейские сами довезли школьников до пункта назначения. В отношении водителя составлен административный протокол за «занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления». Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в областное управление образования будет направлено письмо о рассмотрении вопроса привлечения к ответственности сотрудников школы села Шабдаржап, отправивших в поездку детей на опасном транспорте.

За 13 дней ОПМ «Безопасная дорога» выявлено 2 248 правонарушений, на спецстоянку водворено 80 автомашин.

#село #олимпиада #школьники #Шабдаржап #Безопасная дорога

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