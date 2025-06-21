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Заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК прошло в Астане под председательством Аиды Балаевой.

На повестку дня встречи были вынесены вопросы профилактики ранней беременности среди детей-подростков и подведение итогов Республиканской недели репродуктивного здоровья, прошедшей в мае.

Как отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, ранняя беременность среди девочек-подростков остается одним из приоритетных вызовов в сфере охраны здоровья и демографического развития.

– За период с 2016 по 2024 год количество родов среди подростков 15–17 лет сократилось почти вдвое – это хороший тренд. Также наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа абортов в данной возрастной категории – с 700 до 355 случаев. Вместе с тем, несмотря на положительную динамику по ряду показателей, уровень подростковой беременности и абортов остается значительным и требует системного и устойчивого подхода с участием всех заинтересованных сторон – сис­темы здравоохранения, образования, социальной защиты, родительской и молодежной общественности, – добавила она.

В Казахстане в целом создана система, обеспечивающая доступ подростков и молодых людей к услугам по охране репродуктивного здоровья. Так, по стране функционируют 94 молодежных центра здоровья (МЦЗ) во всех регионах, они ориентированы на оказание доступных, добровольных и конфиденциальных медико-социальных и психологических услуг подросткам и молодежи. Однако необходимо пересмотреть и провести ревизию всех МЦЗ на предмет их кадрового и материально-технического оснащения.

Совершенствуется работа по обеспечению доступности гинекологической помощи детям и подросткам. Поднимается вопрос доступа молодых людей к средствам контрацепции.

– Разработана программа «Аналар саулығы», включающая мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья подростков и укреп­ление здоровья женщин фертильного возраста. Отдельным направлением выделена работа по охране здоровья подростков, формированию здоровых навыков поведения, а также профилактика ранней беременности и заболеваний, – также сообщила глава Минздрава.

Комментируя доклад минист­ра, глава Нацкомиссии Аида ­Балаева отметила, что проводится большая работа, но показатели в отдельных регионах оставляют желать лучшего.

– Наибольшее число случаев подростковой беременности регистрируется в Мангистауской, Костанайской, Алматинской, Туркестанской областях, – отметила она. – Есть необходимость провести отдельные консультации или выездные совещания в регионах, где отмечается высокий уровень беременности среди девочек-подростков, чтобы обсудить ситуацию и понять, что нужно сделать для ее изменения.

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова отметила, что основным фактором снижения показателей беременности среди подростков является информационная и разъяснительная работа в организациях образования.

Кроме того, подчеркнула она, на сегодняшний день одной из актуальных причин ранней беременности подростков является насилие в отношении девочек. В целях усиления защиты прав детей введены нормы, ужесточаю­щие ответственность за любые проявления насилия в отношении детей, а также призванные укрепить институт семьи и безо­пасность несовершеннолетних.

Для оказания своевременной юридической, социальной и психологической помощи семьям, предотвращения нарушений прав детей и насилия функционирует единый государственный call-центр 111. С 2024 года во всех школах также размещены QR-коды со ссылками на текстовые чаты, принимающие обращения от школьников, нуждающихся в психологической помощи.

Одним из важных мероприятий в общей системе мер по охране репродуктивного здоровья стало проведение тематической Респуб­ликанской недели. Эта акция в мае 2025 года проводилась уже второй раз и, как подчеркнула Аида Балаева, эту практику нужно активно продолжать, поскольку востребованность и эффективность этой работы очевидна.

Заместитель председателя Нацкомиссии Жулдызай Искакова представила на заседании ключевые рекомендации, выработанные по итогам проведения Республиканской недели репродуктивного здоровья.

Так, по ее словам, в процессе подготовки и проведения акции была обнаружена рассогласованность и фрагментарность статистических данных по ключевым направлениям репродуктивного здоровья.

– Министерству здравоохранения рекомендуется разработать и внедрить единую систему мониторинга репродуктивного здоровья, которая могла бы обеспечить систематический сбор, анализ и обновление данных по ключевым индикаторам, – отметила спикер.

Также она отметила необходимость проведения оценки эффективности деятельности молодежных центров здоровья. Озвучила предложение о создании постоянной диалоговой площадки по развитию цифровых решений в области здравоохранения, чтобы выровнять доступ людей к медуслугам.

Отдельно она подчеркнула и необходимость более системной и качественной работы по просвещению подростков о репродуктивном здоровье. По мнению Жулдызай Искаковой, нужно внедрить в школьную программу возрастно-адаптированные и научно обоснованные обучающие программы, включающие вопросы полового созревания, профилактики заболеваний, навыков общения и уважения личных границ. Также необходима системная подготовка педагогов, чтобы они могли говорить о вопросах репродуктивного здоровья с подростками.

Резюмируя итоги обсуждения, Аида Балаева отметила, что инициативы по такой важной теме должны реализовываться с общереспубликанским охватом, и призвала региональные комиссии по делам женщин к активизации работы.