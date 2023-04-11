Вопросы борьбы с кредитным мошенничеством обсудили в Правительстве РК

На совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева с участием представителей Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и других заинтересованных государственных органов рассмотрен проект Дорожной карты по противодействию кредитному мошенничеству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Мероприятия Дорожной карты направлены на создание правовых условий для превентивных мер противодействия мошенничеству на рынке кредитных и банковских онлайн-услуг.

Большинство мероприятий Дорожной карты требуют правового регулирования. Ответственными государственными органами будут разработаны необходимые поправки в законодательные акты и отраслевые нормативные-правовые акты.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Нацбанком доработать проект Дорожной карты.