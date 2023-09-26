Вопросы развития фондового рынка сенаторы обсудили с руководством МФЦА

Парламент, Банки и финансы
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Депутаты Комитета по финансам и бюджету Сената посетили Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). 

Фото: пресс-служба Сената РК

В своем приветственном слове, руководитель сенатского комитета Султанбек Макежанов отметил, что в послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачи по дальнейшему развитию фондового рынка.

«Как отметил президент, в настоящее время в Казахстане функционируют две фондовые биржи, которые во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой. В целях повышения емкости и привлекательности внутреннего рынка глава государства поставил задачу проработать вопрос объединения потенциала данных бирж под единым управлением. В свою очередь, мы, как депутаты Сената, при необходимости готовы содействовать на законодательном уровне», - сказал сенатор.

В ходе мероприятия с докладом выступил управляющий МФЦА Астаны Ренат Бектуров. Он рассказал парламентариям о работе финансового центра. Так, по его словам, МФЦА занимает стратегическое положение, предоставляя доступ к динамично растущему рынку СНГ с совокупным ВВП в размере 2,3 трлн долларов США.

Также, в ходе встречи, участники обсудили актуальные вопросы рынка ценных бумаг, роли МФЦА в развитии рынка капиталов, привлечении инвестиций, а также других источников финансирования.

#депутаты #Сенат #МФЦА

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