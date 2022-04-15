Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Политика
Вопросы сотрудничества обсудили Премьер Казахстана и Посол Кыргызстана

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с послом Кыргызской Республики Дастаном Дюшекеевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Во время переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транзита и транспорта, а также водно-энергетического баланса.

Алихан Смаилов отметил, что за 30 лет установленных дипломатических отношений между двумя братскими странами сложилось взаимное понимание в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Обсуждая вопрос взаимной торговли, Премьер-министр РК выразил мнение о необходимости расширения товарной номенклатуры. Ключевым достижением в торгово-экономической сфере стало увеличение объема взаимной торговли и достижение намеченной отметки в $1 млрд. Новая задача — достичь объем товарооборота в $2 млрд.

«У нас есть предложение по 190 товарным позициям, которые имеют потенциал увеличения торговли. Нам нужно ускорить реализацию проекта по созданию индустриальных торгово-логистических комплексов в районе пункта пропуска «Карасу-Актилек», — сказал Алихан Смаилов.

Касательно взаимодействия в водно-энергетической сфере, глава Кабмина РК отметил, что вопросы в этой области решаются последовательно.

В свою очередь Дастан Дюшекеев выразил заинтересованность кыргызской стороны в привлечении прямых инвестиций из Казахстана.

«Мы продолжаем активно работать над совершенствованием инвестиционной и торговой политики. Создаются благоприятные условия для ведения бизнеса и обеспечения защиты прав предпринимателей и инвесторов», — сказал посол КР в Казахстане.

Также Дастан Дюшекеев озвучил предложение об обеспечении продовольственной безопасности в рамках удовлетворения обоюдных интересов. Цель такого решения заключается в выработке консолидированной политики для снижения рисков нарушения продуктовой безопасности в условиях нестабильности на внешних рынках.

По итогам встречи стороны выразили готовность к сотрудничеству по всем обсужденным вопросам.

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